فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تحويل خطك الحالي لشبكة محمول المصرية للاتصالات الجديدة

Advertisements

ورد أن الشركة المصرية للاتصالات قد عملت على البدء في بيع خطوط المحمول الجديدة والتي تخص شبكة المحمول الرابعة بشكل رسمي في الأسواق المصرية حيث جاء في تصريحات المسؤولين عن شركة الاتصال أنه قد قدمت الشركة في عرضها الأول بالسوق المصري المحلي أسعار مخفضة بالنسبة إلى دقيقة المحمول والإنترنت لتصبح بهذا هي أقل شركات المحمول في مصر سعرًا في هذه الفترة.

من جهة أخرى ورد أن شركة المحمول أصبحت حاليًا تبيع خطوط المحمول في عدد من المناطق الحيوية مثل السنترالات التابعة لها، بالإضافة إلى فروع شركة تي اي داتا، كما جاء أنه من المتوقع أن يتم بيع الخطوط في الأيام المقبلة لدى الموزعين المعتمدين لديها.

Advertisements

قامت الشركة الرسمية للخط الرابع بإطلاق حملتها الإعلانية على صفحات السوشيال ميديا، كما قامت بعرض أول فيديو ترويجي لها بعرض منتجها الجديد داخل الأسواق المصرية كما تضمنت هذه الأغنية شعار الشركة والذي يطلق عليه أسم “إحنا معاك”.

وعن كيفية لتحويل خط المحمول الحالي الموجود على الشبكات الثلاثة المصرية إلى شبكة المحمول الجديدة والتي تضم شركة المصرية للاتصالات “WE” وايضًا يكون بنفس الرقم، فيجب اتباع الخطوات التالية:

يجب على العميل تقديم طلب رسمي إلى أقرب فرع يكون تابع إلى المصرية للاتصالات، بحيث يحمل هذا الطلب رقم الهاتف، بالإضافة إلى بطاقة رقم قومي سارية أو يمكن أن ينوب عنه جواز سفر خاص بالأجانب. يجب على العميل تقديم الـ “سريال نامبر” وتحديدًا الذي يخص الخاص القديم والموجود على خط المحمول بالإضافة إلى تقديم رقم الحساب الخاص بهذا الخط القديم أو يمكن الحصول عليه من الشركة القديمة. من شروط قبول تغيير الخط القديم أن يكون مر عليه وقت تقديم الطلب عام واحد على الأقل. يشترط سداد جميع المبالغ الخاصة بالرقم القديم قبل تقديمه مثل سلفني أو فواتير أو كاش فون. يجب ترك رقم هاتف أخر عند تقديم الطلب حتي يتمكن التواصل مع العميل وسوف يتم تفعيل الخط الجديد فى مدة تم تحديدها ب3 أيام.

وقد جاء أنه بالنسبة إلى عملية شراء خط جديد من قبل الشركة فسوف يصل سعر الخط فيه إلى 15 جنيها.