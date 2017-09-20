سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-9-2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء.. واستقرار الأخضر فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم، وتعاملات نهاية الأسبوع وأخر يوم عمل فى البنوك اليوم الأربعاء،حيث شهدنا أمس تحركات طفيفة فى بعض البنوك وثبات فى البعض الآخر مثل البنك الأهلي والذي حافظ على سعر 17.63 جنيهاً للشراء منذ أكثر من ثلاث أسابيع على التوالي، ويقدم لكم فريق 365 أسعار الدولار الأمريكي فى البنوك والسوق السوداء الآن.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 20-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.70 أفضل بنك تشتري منه الآن: مصر ايران للتنمية Advertisements 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن: البنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

ننشر لكم الآن سعر الدولار اليوم فى السوق الموازية حيث استطاع البنك المركزي تقليص الفارق بعد قرار تعويم الجنيه، وكادت السوق السوداء أن تختفي تماماً الفترة الماضية بسبب عدم الإقبال عليها بعد تقارب أسعارها بأسعار البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار 17.70 جنيهاً للشراء وسجل 17.79 جنيهاً للبيع.

يري الكثير من محللين الاقتصاد بأن هناك ثبات فى سعر الدولار الفترة المقبلة، وإن ارتفع سعر الدولار سيرتفع ارتفاعاً طفيفاً لا يذكر، وبعض المحللين أكدوا على أن هناك طريقين إما خفض الدولار إلى 15 جنيهاً أو ارتفاعه إلى 20 جنيهاً، ولكن ارتفاع الدولار هذه الفترة من الصعب وذلك بعد وصول قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر.

وسجل أعلى سعر بنك مصر إيران للتنمية بقيمة 17.63 جنيهاً، يليه فى الترتيب بنك اتش اس بي سي HSBC، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس والكثير من البنوك عند نفس القيمة، ومتوسط سعر الدولار اليوم عند 17.62 جنيهاً للشراء.

والجدير بالذكر أن هناك بعض التشديدات بالرقابة على منع السوق السوداء تماماً من الأسواق المصرية إلا أن التجار يسعون للعودة فى الخباء من أجل استمرار تجارة العملة الخضراء، كما أنهم يسعون لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وأهمها رفع قيمة الدولار قليلاً عن البنوك الرسمية، والتعامل معهم بشكل أسرع من البنوك.

والجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي يتم تحديده سعره بناء على الطلب والعرض, وجاء ذلك بعد قرار تعويم الجنيه وترك المجال مفتوح للعرض والطلب على العملة الخضراء.