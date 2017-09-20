سعر الذهب اليوم في مصر.. تحديث لحظى على أسعار الذهب ومستمرة

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سعر الذهب اليوم الأربعاء قد شهد حالة من الاستقرار خلال تعاملاته الصباحية داخل سوق الذهب في كافة محافظات مصر بالإضافة إلى محلات الصاغة، وقد أعلن خبراء هيئة الأرصاد أنه استقرار سعر الذهب خلال اليوم بعد أن ختمت تعاملاته المسائية يوم أمس علي انخفاض كبير في سعر جرام الذهب بكافة انواعه.

ورد أن سعر الذهب الآن في مصر بدأت عمليات البيع والشراء فيه بشكل هادئ بعد أن لوحظ عليه عدة انخفاضات شهدتها الأيام القليلة الأخيرة فى عمليات البيع والشراء، كما خرجت بعض التصريحات الصادرة من خلال خبراء المال والإقتصاد والمشيرة إلى أنه يتوقع أن تشهد أسواق الذهب العالمية انخفاض جديد في سعر الذهب مع توقعاتهم بانخفاض سعر الدولار الأمريكي في الأيام القادمة بسبب الأزمات المتتالية التي حلت عليه وتأثر المعدن الأصفر بالعملة الخضراء.

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وعن سعر الذهب عيار 14 قد بلغت نحو 432.06 جنيه والذي يعادل $24.52 دولار أمريكي، بينما جاء عن سعر الذهب عيار 12 قد بلغت نحو 370.33 جنيه والذي يعادل $21.02 دولار، وعن سعر الذهب عيار 9 قد بلغت نحو 277.75 جنيه والذي يعادل $15.76 دولار، اسعار أوقية الذهب داخل السوق المحلي قد بلغت 23,035 جنيه والذي يعادل $1,307 دولار أمريكي، وفيما يخص أسعار جنيه الذهب قد سجل خلال تعاملات اليوم بالأسواق المصرية نحو 5,185 جنيه والذي يعادل $294.25 دولار أمريكي، وعن أسعار كيلو الذهب في مصر ورد أنه قد بلغ نحو 740,663 جنيه والذي يعادل $42,035 دولار أمريكي.

سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار في تعاملاتها الصباحية خلال اليوم حيث ورد أن سعر الذهب الآن عيار 24 قد وصل إلى 740.66 جنيه والذي يعادل $42.04 دولار، وعن سعر الذهب عيار 22 قد سجل خلال تعاملات اليوم 678.95 جنيه والذي يعادل $38.53 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجل خلال تعاملات اليوم 648.10 جنيه والذي يعادل $36.78 دولار، وفيما يخص أسعار الذهب عيار 18 قد سجل خلال تعاملات اليوم 555.51 جنيه والذي يعادل $31.53 دولار أمريكي.