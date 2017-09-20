التموين: إجراءات الإصلاح الاقتصادي تشمل القضاء على تشوهات الأسعار

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية “على مصيلحي” على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه خلال الفترة الحالية يشمل القضاء على تشوهات الأسعار، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى التجارة المنتظمة باعتبار الأسعار كحلقة وصل بين المنتج و المستهلك.

وقام الوزير بالإعلان عن هذا خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد الغرف التجارية “أحمد الوكيل” والذي شمل عدد من المناقشات التي تقوم على حماية كلا من المنتج والمستهلك، وحضر الاجتماع أيضا عدد من السادة المعنيين من بينهم رئيس اتحاد الصناعات “محمد السويدي” ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة “علاء الدين فهمي”وكذلك اللواء عاطف يعقوب وهو رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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كما وأضاف خلال التصريحات أنه يمكن تتبع مسار المنتج من خلال تَكويده باستخدام الباركود وكذلك إلزام حلقات التداول بفواتير الشراء، ويأتي هذا ضمن الإجراءات التي تتم لإعلام المستهلك بكافة التفاصيل التي تتعلق بالمنتج، والتي تشمل سعر البيع و بلد المنشأ والمواصفات و غيرها من التفاصيل الأخرى.

ويأتي هذا في إطار القوانين التي تقوم عليها عمليات التداول في السوق الحر بِدون الإخلال بتلك السياسات،وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تلك القرارات ستوفر دقة أكبر فيما يتعلق بتفاصيل المنتج، هذا بجانب أنها ستمكن جهات المراقبة من تتبع حلقات التداول وإحكام السوق والتحكم في الأسعار.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء “عاطف يعقوب” على ضرورة إطلاع المستهلك على كافة التفاصيل التي تتعلق بأسعار المنتج، وأن هذه العملية لا يضر أبدا المنتج في شئ، إذ أنها تحمي المنتج من عمليات التجارة العشوائية التي تخضع لها السوق في ظل التلاعب بالأسعار.

كما جاءت تصريحات رئيس اتحاد الغرف التجارية مرحبة بكافة الإجراءات التي تتم في سبيل ضبط التجارة الداخلية والتحكم في الأسعار، طبعا في ظل متابعة ما تقدمه الشركات المنتجة من اقتراحات جديدة تتعلق بالأمر منعا لحدوث أي آثار جانبية خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات التي تسعى الوزارة والجهات المعنية إلى تطبيقها من المقرر أن تساهم في حل أزمة الأسعار التي يواجهها المواطن، بجانب تعزيز المنافسة في التجارة الداخلية ومنع عمليات التشوه التي تعاني منها.