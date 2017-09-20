شرطة التموين تضبط عملية تهريب ل 305 ألف لتر من المواد البترولية المدعمة لبَيعها في السوق السوداء

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من عمليات النصب و التي تقوم بها عدد من المنافذ الذي تم تخصيصها من قبل وزارة التموين لطَرح المنتجات البترولية، ويأتي هذا في ظل قيام تلك الجهات ببيع المنتجات البترولية في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من تلك التي حددتها الوزارة.

ويأتي هذا في ظل السعي لتحقيق المكسب السريع و الأرباح الطائلة من تلك العمليات، إلا أن الوزارة كثيرا ما تقوم بكشف مثل تلك العمليات و الإعلان عنها، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية الواجب القيام بها في مثل تلك الحالات.

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وقد أعلنت شرطة التموين خلال مجموعة من التصريحات لموقع مصر 365 أن عدد القضايا التي تتعلق بالمواد البترولية والتي قامت الشرطة بضبطها خلال الفترة الأخيرة تتجاوز ال16 قضية، يتم خلالها تهريب بنزين بما يعادل 305515 لتر.

هذا بجانب أسطوانات الغاز التي تم ضبطها و التي وصل عدد القضايا لها نحو 10 قضايا بقيمة مضبوطات تصل إلى 46 أسطوانة، وكانت قضايا الدقيق المدعم التي أعلنت الوزارة عن ضبطها قد وصلت إلى 7 قضايا، بقيمة مضبوطات تصل إلى 34400 طن من الدقيق.

كما وقامت شرطة التموين خلال التصريحات بالإعلان عن تسجيلها لعدد من قضايا مخالفات المخابز والتي وصلت إلى 123 مخالفة، وقضايا أخرى خاصة بالإتجار غير المشروع فيما يتعلق بالسلع التموينية التي توفرها الوزارة للمواطنين والتي تصل أعدادها إلى 10 قضايا، وبلغت أعداد قضايا الغش التجاري التي سجلتها الشرطة نحو 64 قضية.

وعلى الجانب الآخر، فقد تمكنت شرطة التموين خلال الفترة الأخيرة من تسجيل نحو 428 قضية تتعلق بالشهادات الصحية والمحلات العامة و بيع بأكثر من سعر وعدم الكشف عن الأسعار وقضايا الباعة الجائلين.

هذا بجانب القضايا التي تتعلق بمجالات اللحوم و مُصنعاتها و التي وصلت أعدادها إلى 16 قضية، وكذلك القضايا التي تقوم على بيع السجائر وتحديد أكثر من سعر لبيعها.

الجدير بالذكر أن التغيير المستمر الذي يطرأ على أسعار السلع خلال الفترة الحالية وخاصة الارتفاعات المُفاجأة التي تتسبب في صدمة للمواطنين هو ما قد ساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع معدلات النصب التي يقوم بها التجار سعيا وراء تحقيق الأرباح السريعة.