سعر الذهب في مصر الآن.. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب

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سعر الذهب في مصر شهد ارتفاع جديد على سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة وسوق المعدن الأصفر حيث ورد أن سعر الذهب الآن داخل السوق المحلي مازال يشهد مزيد من الارتفاعات في أسعاره بشكل عام والتي قد بدأت بعد موجة من الإنخفاض دامت خلال الأيام الأخيرة حيث أعلن الخبراء عن ظهور ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم فى مصر وعالميا بوجه عام.

حالة من الارتفاع غطت على تعاملات المعدن الأصفر بعد عدة انخفاضات متتالية ليشهد سعر الذهب في مصر حالة جديدة من تباين الأسعار عن ما ورد عليه مؤخرًا، فقد أعلن خبراء الإقتصاد فى أخر تصريحاته التي قد ظهرت خلال اليوم الأربعاء أن الذهب بدأ فى العودة إلى مساره الماضي وقد عاود في الارتفاع مرة أخرى داخل الأسواق بعد ارتفاعه عالميًا.

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وصل سعر الذهب اليوم خلال تعاملاته داخل سوق بالصاغة ومحلات الذهب بشكل عام إلى مستوى جديد بعد أن شهد ارتفاع كبير في الأسعار ووصل إلى مستوى تاريخي لم يصل إليه من قبل خلال تعاملاته داخل الأسواق المصرية، وعن أسعار الذهب عيار 24 فقد سجل نحو 740.66 جنيه والتي تعادل $42.04 دولار، بينما ورد أن سعر الذهب عيار قد سجل نحو 22 678.95 جنيه والتي تعادل $38.53 دولار، أسعار الذهب عيار 21 قد سجل نحو 648.10 جنيه والتي تعادل $36.78 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 555.51 جنيه والتي تعادل $31.53 دولار،.

سعر الذهب عيار 14 قد سجل نحو 432.06 جنيه والتي تعادل $24.52 دولار، بينما سعر الذهب عيار 12 قد سجل نحو 370.33 جنيه والتي تعادل $21.02 دولار، وعن سعر الذهب عيار 9 قد سجل نحو 277.75 جنيه والتي تعادل $15.76 دولار، وعن اسعار أوقية الذهب داخل السوق المصري قد سجل نحو نحو 23,035 جنيه والتي تعادل $1,307 دولار، بينما اسعار جنيه الذهب قد سجل نحو 5,185 جنيه والتي تعادل $294.25 دولار، واسعار كيلو الذهب قد سجلت اليوم في السوق المحلي نحو 740,663 جنيه والتي تعادل $42,035 دولار.

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