سعر الدولار الآن فى مصر.. تحديث ومتابعة مستمرة على اسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار الآن فى مصر شهد ارتفاع طفيف على سعر العملة الأمريكية داخل السوق المحلي والسوق السوداء حيث شهدت أسعار الدولار في مصر تحرك طفيف على تعاملات العملة داخل البنوك والمصارف بوجه عام، وقد ورد أن العملة الخضراء بعد ثبات طغى على سعرها في الآونة الأخيرة بدأت فى التحرك الطفيف داخل السوق المحلي المصري.

ورد أن خبراء الاقتصاد قد أعلنوا خلال اليوم أن هناك تحرك طفيف قد ظهر على سعر الدولار اليوم خلال تعاملات البيع والشراء داخل البنوك المصرية، وقد جاء أن سعر الدولار فى مصر قد ارتفع قرش واحد خلال تعاملات اليوم المحلية طبقا لما ورد على لسان خبراء الإقتصاد في مصر.

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قد سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إيران للتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك المشرق وبنك الاستثمار العربي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6300 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه، بينما قد سجل سعر الدولار مصرف ابو ظبي كريدي أجريكول المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي البنك الأهلي المتحد قد سجل سعر الشراء نحو 17.6100 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه مصري، وقد جاء أن تعاملات البنك المصري الخليجي قد سجلت خلال اليوم حوالي 17.6350 وذلك بالنسبة إلى تعاملات سعر الشراء بينما من جهة أخرى قد ورد أن تعاملات سعر البيع قد بلغت نحو 17.7350 جنيه.

بينما ورد أن سعر الدولار البنك الأهلي بنك التعمير والإسكان قد سجل سعر الشراء نحو 17.6300 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه، وقد سجل بنك القاهرة بنك الاسكندرية قد سجل سعر الشراء نحو 17.6000 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، وعن البنك العربي الافريقي بنك مصر وبنك بلوم مصر بنك HSB وبنك سايب قد بلغ سعر الشراء فيه نحو قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه، وقد سجل سعر الدولار البنك المركزي بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.6175 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7175 جنيه مصري.

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