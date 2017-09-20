قيمة السندات التي طرحتها المالية لصالح التأمينات تقدر ب20 مليون جنيه

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قام نائب وزير المالية الدكتور “محمد معيط” خلال مجموعة من التصريحات بالكشف عن استعداد وزارة المالية خلال الفترة الحالية للقيام بإجراء طرح سندات خلال العام المالي الحالي تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه، ومن المقرر وفقا للتصريحات أن تكون تلك السندات تابعة للتأمينات و المعاشات.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية والتي تتعلق بطرح تلك السندات تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا و التي تهدف إلى القضاء على التشابكات المالية التي تربط كلا من الوِزارة بالحكومة.

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وقد أضاف نائب وزير المالية خلال التصريحات التي قام بها أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان من قبل وزارة المالية والتي قامت خِلاله بكشف الانتهاء من فض تشابكات مالية مع الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة.

كما وقد ارتفعت معدلات الدين العام المحلي خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة جدا، جاء هذا وفقا للتقارير التي أعلنتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، والتي أضافت خلالها أن قيمة الدين قد وصلت بعد الارتفاعات التي طرأت عليها إلى قيمة 2.5 تريليون جنيه، وكان هذا مع نهاية العام المالي المنصرم.

الجدير بالذكر أن وزير المالية قد قام بمجموعة من التصريحات خلال الفترة الأخيرة والتي كشف خلالها عن قيام الوزارة بالسعي وراء خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أضاف أن الوزارة تسعى بعد إجراء الخفض إلى الوصول إلى نسبة 95% وذلك خلال العام المالي الحالي.

جاء هذا ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتخلص من العديد من المشكلات التي من الممكن أن تواجه الوزارة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الوزارة والتي تتبع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحقيق التقدم.

هذا وفقا لما ورد إلينا من الوزير ونائب الوزير وأيضا مجموعة من المصادر التابعة للوزارة خلال التصريحات الأخيرة والتي جاءت بشأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة والتي قامت باتخاذ خطوات فعلية لتحقيقها.