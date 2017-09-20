لقاء بين سحر نصر وكبرى الكيانات الاقتصادية العالمية

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تابع موقع مصر 365 لقاء وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر،مع حوالي 19 مستثمرا وأيضا مع كبريات الصناديق الاستثمارية الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن مجمع استثمار هذه الكيانات يبلغ ما يقرب من حوالي 278 مليار دولار أمريكي على مستوى كل دول العالم، ومن ضمنهم جمهورية مصر العربية، وقد تم هذا اللقاء خلال عشاء قامت بتنظيمه شركة “أورباخ جريسون” ذات الجنسية الأمريكية، والتي تتبع شركة “بلتون المالية القابضة”، وجاء ذلك اللقاء الاستثماري المهم على هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ولاية نيويورك الأمريكية، التي كانت من أجل المشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية.

والجدير بالذكر أن من قاموا بحضور هذا اللقاء كانوا ما بين رؤساء جمهورية ومديرو صناديق وزارية وشركات عالمية مثل شركة بيرنز كابيتال، و شركة كونكورد الدولية للاستثمارات، وشركة ميلفيل”، وشركة مون كابيتال، وشركة موتيما كابيتال، وشركة نايل كابيتال، وشركة سميث كوف كابيتال، وشركة ستون فوريست كابيتال، وشركة تي إس دبليو من أجل إدارة الاستثمارات”، و شركة فان إيك أسوشياتس، وشركة فيكتوريا كابيتال.

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ويذكر أن سحر نصر قد صرحت خلال اللقاء بأن مصر قد قامت بعدد من الخطوات من أجل تحسين بيئة الاستثمار الموجودة خلال المدة الماضية، حيث قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس النواب المصري، وقد قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على اللائحة التنفيذية التي تم اعدادها من قبل القانون، وأيضا تم التصديق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، ومن أجل ضمان مناخ أفضل للاستثمار تم التصديق على كل من تعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال، وقد وضحت سحر نصر خلال كلامها أن قانون الاستثمار الجديد يوجد به الكثير من الضمانات والحوافز التي تعمل من أجل تشجيع المستثمرين وأن يتم زيادة في النمو الاقتصادي المصري.

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وقد قامت الوزيرة المصرية بالإشارة إلى أنه فيما يخص تشجيع الدولة لرواد الأعمال، قامت الوزارة بإطلاق مبادرة “فكرتك شركتك”، كما أنه خلال الوقت الحالي يتم العمل من أجل دعم القطاع الخاص وذلك نظرا لدوره فيما يخص زيادة الاستثمارات.