سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم الخميس قد شهد انخفاض جديد على سعر جرام الذهب داخل السوق المصرية حيث صرح بعض خبراء المعدن الأصفر أن سعر جرام الذهب فى مصر قد عاود في مستهل عملياته الصباحية إلى الانخفاض من جديد حيث انخفض سعر الذهب الآن بمقدار 5 جنيه ليسجل سعر جديد في تعاملاته السوقية، وما زال المستثمرين يعتبرون الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار والادخار على حد سواء داخل الأسواق بمختلف طوائفها.

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس طبقًا لتصريحات خبراء الاقتصاد وأصحاب محلات الصاغة ليعاود سعر جرام الذهب إلى الهبوط بعد أن شهد ارتفاع أخر يوم أمس ليستمر المعدن الأصفر في حالة تذبذب بين الارتفاع والانخفاض في البلاد وبشكل عالمي، حيث أكد الخبراء أنه ينتظر سعر الذهب في مصر وعالمي ايضًا تذبذب جديد وسط الارتباك الحالي والمتوقع على البورصات العالمية.

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بلغت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس خلال تعاملات البيع والشراء والتي تحمل عيار 24 قد سجلت نحو 737.80 جنيه والذي تعادل عالميًا $41.85 دولار، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 قد سجلت نحو 676.32 جنيه والذي تعادل عالميًا $38.36 دولار، بينما ورد أن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت نحو 645.59 جنيه والذي تعادل عالميًا $36.62 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 18 553.36 جنيه والذي تعادل عالميًا $31.39 دولار.

وفيما يخص سعر الذهب عيار 14 قد سجلت نحو 430.38 جنيه والذي تعادل عالميًا $24.41 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب عيار 12 قد سجلت نحو 368.90 جنيه والذي تعادل عالميًا $20.92 جنيه، وبالنسبة إلى سعر الذهب عيار 9 قد سجلت نحو 276.67 جنيه والذي تعادل عالميًا $15.69 دولار، وقد ورد أن اسعار أوقية الذهب داخل السوق المحلي قد بلغت نحو 22,945 جنيه والذي تعادل عالميًا $1,302 دولار، وفيما يخص أسعار جنيه الذهب ورد أنه سجل نحو 5,165 جنيه والذي تعادل عالميًا $292.95 دولار، وعن أسعار كيلو الذهب قد بلغ نحو 737,796 جنيه والذي تعادل عالميًا $41,849 دولار أمريكي، وينتظر الذهب مزيدًا من الارتفاعات والانخفاضات التي سوف نتابعها معكم بشكل دائم ومستمر لحظة بلحظة.