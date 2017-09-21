سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية والسوق السوداء.. انخفاض أسعار الدولار في مصر

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انخفاض سعر الدولار الأمريكي قد شهدته مستهل التعاملات الصباحية فى البنوك والمصارف حيث شهدت سعر الدولار اليوم انخفض أعلن عنه خبراء المال والإقتصاد في إطار تعاملات البيع والشراء بلغ مقداره نحو قرش واحد فقط، بينما من جهة أخرى ورد أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لم يطرأ عليه أي تغيير مقارنة بسعره الذي قد ختم به تعاملاته يوم أمس.

جدير بالذكر أنه قد ورد أن أفضل بنك الآن يمكن أن تبيع له هو بنك الاستثمار العربي حيث وصل سعر الدولار الآن فيه إلى 17.63 جنيه، بينما من جهة اخرى ورد أن أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك القاهرة حيث بلغ سعر الدولار فيه 17:70 جنيه، وبالنسبة إلى سعر الدولار بالسوق السوداء قد سجل نحو 17.70 جنيه بالنسبة إلى الشراء وفى المقابل بلغ سعر البيع نحو 17.79 جنيه.

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قد سجل سعر الدولار اليوم خلال تعاملاته الصباحية داخل بنك مصر وبنك إيران للتنمية وبنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي بنك المشرق وبنك الاستثمار العربي في إطار تعاملات سعر الشراء نحو 17.6300 بينما وصل من جهة اخرى فى سعر البيع نحو 17.7300 جنيه،

بينما قد سجل سعر الدولار البنك الأهلي المتحد ومصرف ابو ظبي كريدي أجريكول والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.6100 جنيه، بينما وصل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه مصري، وقد جاء أن تعاملات الصباح قد سجلت خلال اليوم الخميس نحو 17.6350 وذلك بالنسبة إلى سعر الشراء بينما قد ورد أن تعاملات سعر البيع قد بلغت نحو 17.7350 جنيه.

من جهة أخرى، قد ورد أن سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان قد سجل سعر الشراء نحو 17.6300 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه، وقد سجل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.6000 بينما وصل سعر البيع إلى نحو 17.7000 جنيه، وعن البنك العربي الأفريقي وبنك سايب وبنك بلوم مصر وبنك مصر وبنك HSB قد بلغ سعر الشراء فيه نحو 17.6200 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه، وقد سجل سعر الدولار الآن داخل البنك المركزي بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.6174 بينما وصل سعر البيع نحو 17.7174 جنيه مصري.