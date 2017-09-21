“قروض بنكية للشباب” بفوائد مخفضة فى 38 بنك مصري

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صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة ليتم منح الشباب المصري قروض ميسرة لدعم المشروعات المتوسطة بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة حيث لا تتجاوز نسبة الفائدة على القروض نسبة الخمسة في المئة، وقام البنك المركزي المصري آليات تنفيذية لمنح القروض وبعد عام ونصف من هذه القرارات تستعرض موقع مصر 365 جميع ما تم لتحقيق هذه المبادرة لخدمة الشباب المصري.

وفق لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قامت البنوك المصري بتوجيه تمويلات ضخمة تصل إلى مائتين مليار جنيه مصر خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات قادمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون هذه المبادرة من البنوك المصرية تحت قيادة البنك المركزي المصري.

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وبلغ عدد البنوك المصري التي تطبق مبادرة تقديم القروض للشباب المصري حوالي ثمانية وثلاثين بنك مصري، وأعلن البنك المركزي المصري إدراج برنامج شامل لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تسعى إليه جمهورية مصر العربية.

ويغطي برنامج تمويل القروض الممنوحة للشباب المصري التي أطلقها البنك المركزي المصري كافة محافظات جمهورية مصر العربية ليتم حصول جميع الشباب في أي مكان في البلاد من الحصول على هذه القروض لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأدرج البنك المركزي المصري لتخفيف العبء عن كاهل الشباب المصري إلا تتعدى نسبة العائدة على هذه القروض عن خمسة في المائة سنويا كما تم السماح للبنوك المصرية المشاركة في البرنامج من خصم قيمة التمويل المباشر الذي يتم تقديمه لدعم المشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزمي في البنك المركزي المصري ليتم تطبيق هذه الإجراءات على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة جداَّ والصغيرة فقط التي تصل إيراداتها السنوية حوالي مليون إلى عشرين مليون جنيه مصر في السنة.

وقامت البنك المركزي المصري بإدراج مجموعة من الآليات التي تستهدف تحقيق المناخ المناسب لزيادة معدلات التمويل لجميع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على إزالة إي معوقات توجه هذه الفئة من المشروعات، حيث وجه البنك المركزي قرار إلى البنوك للعمل على زيادة القروض التي تمنح للشركات المتوسطة والصغيرة لتصل إلى نسبة عشرين في المئة من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة أولوية تقديم هذه القروض للشركات العامة في المجال الصناعي.