“ناصر الاجتماعي” يطلق برنامج تمويل المصروفات الدراسية

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صرحت رئيس قسم إدارة الاستثمار في بنك ناصر الاجتماعي مروة كامل عن إطلاق البنك برنامج لدعم الأسر المصرية في تمويل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وأعلنت مروة كامل أن البنك لم يضع من شروط برنامج تمويل المصروفات المدرسية حد أقصى لدخل الشخص الراغب في تمويل المصروفات الدراسية، وأضاف أن دخل الشخص فقط هو ما يتحكم في حجم التمويل.

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رصد موقع مصر 365 المستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي للحصول على تمويل للمصروفات الدراسية، حيث شمل البرنامج ثلاث فئات وهم أصحاب الموظفين الحكومين، وفئة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، وفئة العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي لفئة أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص الراغبين في الحصول على تمويل المصروفات المدرسية فكانت تقديم طلب الحصول على التمويل، مرفق معه صورة البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على التمويل وتكون سارية، بالإضافة إلى صور بطاقات عدد اثنين ضامنين، كما يتم تقديم إيصال مرافق حديث لمحل إقامة الشخص الراغب في الحصول على التمويل والضامنين أيضا، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يقدم كشف حساب عن آخر ستة أشهر مستخرجة من السجل التجاري، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يقدم مفردات مرتب الراغب في الحصول على التمويل وعدد ضامن يكون موظف حكومي.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي لفئة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى وارثهم فكانت تقديم طلب الحصول على التمويل، مع تقديم صورة البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي وتكون سارية للشخص بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل إقامة الشخص الراغب في الحصول على التمويل، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي لفئة العاملين في القطاع الحكومي فكانت تقديم طلب الحصول على التمويل، وصورة البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي وتكون سارية للشخص بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل إقامة الشخص الراغب في الحصول على التمويل، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى مفردات المرتب.