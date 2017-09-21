استمرار ارتفاع الدولار بسبب رفع سعر الفائدة الأمريكية

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تابع موقع مصر 365 أسعار الصرف على مستوى العملات المختلفة، وتمت ملاحظة ارتفاع كبير في سعر الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له خلال الشهرين الماضيين مقابل الين الياباني، واستمر أيضا الدولار الأمريكي في حالة ارتفاع أمام اليورو، خلال اليوم الخميس، وجاء هذا التطور بعد ان مجلس الاحتياطى الاتحادى “البنك المركزى الأمريكى” بالتحدث بنبرة تظهر التشديد النقدي مما عزز التوقعات بخصوص رفع أسعار الفائدة فى اثناء شهر ديسمبر القادم.

ويذكر أنه بعد اختتام الاجتماع الخاص بمناقشة السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين وقد تمت متابعته بشكل وثيق خلال يوم أمس الأربعاء، قام البنك المركزى الأمريكى بالبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عكس ما كان متوقعا، لكن تمت الإشارة إلى أنه ما زال متوقعا حتى الان أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكن خلال نهاية العام وجاء ذلك بالرغم من المعدلات المتدنية التي تم تسجيلها بسبب التضخم فى الفترات الأخيرة، ويذكر أن قام مجلس الاحتياطي النقدي بالتصريح قائلا ان من الممكن أن يبدأ الارتفاع في شهر أكتوبر، وتم التصريح من قبل البنك المركزي الامريكي على ان البنك قام بخفض ميزانيته التي تبلغ حوالي 4.2 تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية التي تم دعمها برهون عقارية والتي قام البنك بشرائها بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت فى عام 2008، وهو ما كان متوقعا،

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والجدير بالذكر أن الارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي كان بنسبة 0.4 % إلى 112.610 ين، وذلك بعد أن بلغ 112.725 ين، ويعد هذا الارتفاع لأعلى مستوى للدولار منذ 18 يوليو.

وقد صعد ايضا مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقوم بقياس أداء العملة الأمريكية في مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى، حيث صعد بنسبة 0.1 % خلال الجلسة اليوم الخميس إلى 92.558 وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى له فى أسبوعين وذلك جاء بعد اجتماع الاحتياطى الاتحادى.

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ومن جهة أخرى قد حدث تراجع مع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1883 دولار أمريكي وذلك بعد أن انخفض بنسبة 0.8 % خلال الجلسة السابقة، وبذلك كان قد أوقف موجة مكاسب كانت مستمرة لمدة أربع جلسات.