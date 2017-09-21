توفير الدولار يساهم فى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج

Advertisements

قالت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد أي نية لديها للبدء فى تنفيذ إجراءات جديدة للحد من الواردات خلال الفترة القادمة، والعمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي وزيادة المعروض من المنتجات لتكون عوضاً عن المستورد.

وكان اتجاه الوزارة خلال الفترة السابقة يتجه إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لإيقاف الاستيراد العشوائى وخفض الضغط على الدولار وعدم استخدام العملة الأجنبية في استيراد سلع مستفزة لا فائدة منها وكان من بين هذه القرارات، منع استيراد 24 بندا السلع بغرض الاتجار، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر لدى هيئة الرقابة على الواردات، وتنوع السلع بين ألبان، ومنتجاتها، وموتسيكلات، وشيكولاتة، وحديد تسليح، وعجائن، والمفروشات،والملابس، والأحذية، و السجاد، والبطاطين.

Advertisements

وفى نفس السياق قال الرئيس السابق شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية “أحمد شيحة” : إن كل القوانين التي تمنع الاستيراد في السوق المصرية تم اتخاذها ولا يوجد قرارات تحد من الاستيراد لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع “شيحة” في تصريحات إعلامية، أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس “طارق قابيل” بعدم اتخاذ قواعد جديدة للحد من الاستيراد لا قيمة لها، كون عمليات الاستيراد تم إيقافها وتم إغلاق وتسريح وتشريد العديد من المستوردين العاملين في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك خطة للقضاء على هذه السوق واقتصارها على المحتكرين فقط ومنع المنافسة بغلق باب الاستيراد، وأشار الى أن الحد من الاستيراد بالاتجاه للتصنيع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

ورحب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية “فتحي الطحاوي”، بتصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” بعدم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الواردات، مشيراً إلى أن هذه التصريحات مبشرة ومطمئنة جدا للمستوردين والتجار، ووجه بحتمية وسرعة تسجيل المصانع التى تستطيع التصدير لمصر.

وأكد” الطحاوي” ، أن سرعة اتخاذ قرارات جديدة من شأنها خفض الأسعار في السوق المحلية للتخفيف على المستهلك، واقترح العمل على تقليل الدولار الجمركي إلى 12 جنيها بدلا من السعر الحالي 16 جنيها.

ودعا نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بحتمية تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة أقل من النسب الموجود عليها الان، وسرعة تسجيل المصانع التى تملك القدرة على التصدير في مصر، وأشار الى أن اتخاذ هذه الخطوات يعمل على خفض الأسعار بنسبة 30% على الأقل .