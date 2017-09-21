“الغرف التجارية” تكشف عن المتسبب في ارتفاع الأسعار فى مصر

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خرجت بعض التصريحات من قبل السيد الأستاذ عبدالعزيز السيد، والذي يعمل فى منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى الغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في مصر لم تكن قبيل الصدفة حيث ورد أن الغرف التجارية قد اقترحت في وقت سابق أن يتم تطبيق تسعيرة جبرية على كافة السلع وخاصة الرئيسية منها و لكن السيد وزير التموين قد رفض هذا الاقتراح وأكد على أنه لا يوجد تسعيرة جبرية وهو الأمر الذي لايجعل المسؤولين مراقبة السوق فى مصر.

ورد أن هذا الاقتراح قد تضمن وجود بعض الطرق للتجار لكي يتمكنوا من السير في خطى معروفة وملتزمة حيث جاء أنه قد ورد أنه يجب على التجار أن يقوموا بالعمل علي الأسعار الاسترشادية التي من شأنها أن يتم إصدارها من قبل الشعبة، وذلك لأن التجار في الفترات الأخيرة قد بدأت في رفع الأسعار بنسبة كبيرة.

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وقد أضاف “السيد عبد العزيز” في أحدث تصريحات صحفية صادرة منه، أنه يجب علي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أن يجعل هذا الاقتراح والخاص بشأن فرض التسعيرة الاسترشادية والتي يرغب في أن يتم تطبيقها رسمياً لكي يعمل بها التجار فى الفترة القادمة.

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كما أكد سيادته على أن الغرف التجارية بشكل عام ليس من شأنها ولا اختصاصها أن تقوم بالعمل على وضع تسعيرة جبرية الأسعار وضبطها داخل الأسواق المصرية ولكن هذا العمل هو هو من صميم اختصاص دور وزارة التموين والتجارة.

وقد أشار “عبد العزيز السيد” فى حواره إلى أنه من ناحية وزارة التموين لن تعمل بشكل جدي حتى الآن من أجل حل هذه المشكلة حيث قال فى تصريحاته أن “الوزارة مقصرة” وقد جاء تقصيرهم في الرقابة على أسعار السلع وضبطها حيث وصل مستوى الرقابة حاليا إلى الانعدام في الأسواق، وبناءًا علي ذلك قد أكد على أنه يجب علي المنتجين مستقبلا أن يحاولوا بأي طريقة تقليل حجم التكلفة الفعلية للإنتاج ويمكن فعل ذلك لو حاولوا البحث عن وجود بدائل أخرى.