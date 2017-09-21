تعرف على طرق المختلفة للاستثمار في الذهب

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يعتبر الاستثمار في الذهب من أفضل الطرق الاستثمارية بل وأمنها على الإطلاق منذ حوالي 3 سنوات مضت، وذلك يعود إلى عدة أسباب ومنها أن أسواق الذهب دائما في ارتفاع مستمر مما يجعل هناك فرصة أفضل لتحقيق أرباح بطريقة أفضل، بالإضافة إلى معرفة الجميع أن الذهب هو الملاذ الحكيم والأكثر أمنا على مر الأزمان والعصور.

يعرض موقع مصر 365 طرق استثمارات الذهب التي تتميز بأنها عديدة بالإضافة إلى أنها متنوعة في نفس الوقت، ومن طرق استثمارات الذهب هي صناديق الأموال بالإضافة إلى البورصة والاستثمارات المشتركة أو مجال العقود الآجلة للذهب أو القيام بتخزين الذهب بعدة صور على شكل سبائك ومشغولات أو مجوهرات بغرض الاستثمار.

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وهناك طريق أخرى للاستثمار في الذهب عن طريق التعاملات في البورصة أو صناديق الذهب حيث أنه لابد من وجود وسيط معتمد في أسواق الأسهم مثل التعامل في البورصات العادية ليتم من خلاله عمليات البيع وأيضا عمليات الشراء.

وهناك طريقة أخرى للاستثمار في الذهب عن طريق شراء الذهب والاحتفاظ به إلى فترة زمنية معينة ليتم بيعه في حالتين مع ارتفاع أسعار الذهب ليتم من خلال ذلك تحقيق أرباح أو عند الحاجة إلى السيولة النقدية، كما يستطيع جميع الأفراد شراء الذهب على شكل سبائك ذهبية حيث تختلف أوزان السبائك الذهبية فيوجد منها ابتداء من خمسة جرامات إلى كليو من الذهب أو على صورة مشغولات ذهبية ليتم استخدامها للزينة والاستثمار في نفس الوقت.

تختلف طرق بيع الذهب على حسب شكل الذهب فهناك مثلا من يشتري الذهب عن طريق وسيط في البورصة ليتم بيعها عن طريق نفي الوسيط، أما بالنسبة إلى الذهب الذي يكون على شكل سبائك ومشغولات ذهبية فيمن لأي أحد من تجار الذهب أن يقوم بشرائه على حسب سعر اليوم في سوق الذهب من خلال الوزن وعيار الذهب الموجود على السبيكة الذهبية أو المشغولات الذهبية على حسب الجرام منه فئة 24 وفئة 22 وفئة 21 وفئة 18 وفئة 10 ولكل فئة أسعارها التي تتغير كل يوم تبعا لتعاملات أسواق الذهب وتختلف من الأسعار خلال عمليات البيع والشراء تبعا لسعر اليوم.

سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة