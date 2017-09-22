“عامر بسات” مصر تمر بتغييرات جذرية وقيمة السندات جيدة

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صرح العضو المنتدب ومدير محفظة الأوراق المالية في الأسواق الناشئة في شركة بلاك روك عامر بسات الذي يعد أكبر مدير لإدارة الأصول في جميع دول العالم عن قيمة السندات بالنسبة للأسواق الناشئة من الناحية الاقتصادية تسير بخطى جيدة وخصوصا في جمهورية مصر العربية التي تعتمد على تنفيذ برنامج يهدف إلى تحقيق اصلاح اقتصادي شامل.

رصد موقع مصر 365 تصريح عامر بسات قائلا: مصر تمر بتغييرات كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، حيث تقدم قيمة أساسية في عوائد ما تحصل عليه” وهذا التصريح الصادر عن عامر بسات نقلته الوكالة المعنية بالشؤون الاقتصادية العالمية “بلومبرج” اليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم الخميس.

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وأوضح عامر بسات أنه يتابع بحرص شديد السندات المحلية بالإضافة إلى السندات الدولية في جمهورية مصر العربية.

كما نقلت وكالة بلومبرج تصريحات صادرة عن عمرو الجارحي وزير المالية في جمهورية مصر العربية قوله: ” من المتوقع في الفترة الحالية أن توافق الحكومة المصرية على خطة اقتصادية ليتم فيها بيع السندات الدولية بقيمة تصل إلى مليون ونصف مليار يورو أي ما يعادل 1,8 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر القادم”.

حيث أعلن وزير المالية عمرو الجارحي إنه سيناقش مع الحكومة المصرية خلال الاجتماع القادم طرح السندات الدولية خلال مدة زمنية تصل إلى أربعة أشهر.

وأشار عامر بسات إلى أسباب انخفاض متوسط أسعار الفوائد المخصصة للسندات في الأسواق النامية اقتصاديا، حيث أضاف أنه منذ عام 2013 شهدت تدني كبير في متوسط سعر الفائدة على السندات بسبب أسعار الفائدة شبه الصفرية بالإضافة إلى البرامج التي يتم بها شراء السندات المتبعة في الدول المتقدمة، وأوضح أن صحة الاقتصاد العالمي أفضل بكثير من الفترات الماضية.

والجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس العشرين من شهر سبتمبر الجاري 2017 الموافق يوم الأربعاء عن عزمه على تقليص حيازته النقدية من الأوراق المالية التي تصل إلى أربعة ونصف تريليون دولار أمريكي مما سيؤدي في البنك المركزي الأوروبي إلى تباطؤ في وتيرة المشتريات بالنسبة للديون.