سعر الذهب الآن.. ارتفاع جديد على أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن داخل السوق المحلي قد شهد ارتفاع جديد على أسعار الذهب مقارنة بما جاء من سعر جرام الذهب في مصر يوم امس، حيث ورد أن سعر الذهب اليوم قد شهد ارتفاع بلغ مقداره جنيه واحد مقارنة بختام تعاملات المعدن الأصفر داخل سوق الذهب ومحلات الصاغة بالأمس.

حالة جديدة من الارتفاعات تغزو أسواق الذهب حيث تباين سعر المعدن الأصفر داخل السوق المصرية في إطار تعاملات البيع والشراء على مدار الأيام القليلة الماضية، ليخرج خبراء الإقتصاد كاشفين عن وجود ارتفاع في تعاملات المعدن الأصفر في بدء تعاملات نهاية الأسبوع الصباحية خلال اليوم الجمعة.

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صرح عدد من خبراء المعدن الأصفر والمجوهرات بشكل عام أنه يعتمد عالميًا على تحديد سعر جرام الذهب الذي يحمل عيار 21 ليتم على أساسه تحديد سعر باقي الأعيرة أما بالنسبة إلى عملية ارتفاع الأسعار أو انخفاضها فإنه يعتمد بشكل كبير على سعر أوقية الذهب العالمية ترتفع جميع الأسعار بارتفاعها وتنخفض ايضًا بها.

سجل اسعار الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم نحو 736.34 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.74 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم 674.99 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.26 جنيه، من جهة أخرى، ورد أن أسعار الذهب عيار 21 قد وصلت إلى 644.32 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.53 جنيه، أما فيما يخص أسعار الذهب عيار 18 فقد سجلت نحو 552.27 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.31 جنيه.

أما عن سعر الذهب عيار 14 في السوق المصري فقد بلغ نحو 429.54 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.35 جنيه، وعن سعر الذهب عيار 12 خلال تعاملات اليوم 368.17 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.87 جنيه، وعن سعر الذهب عيار 9 في السوق المصري نحو 276.13 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.65 جنيه، وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب فقد وصلت في إطار تعاملها إلى 22,900 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,298 جنيه.

أما عن أسعار جنيه الذهب في السوق المصري فقد بلغ نحو 5,155 جنيه والذي يعادل عالميًا $292.21 جنيه، وفيما يخص أسعار كيلو الذهب خلال تعاملات اليوم داخل السوق المحلي 736,342 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,743 جنيه.

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