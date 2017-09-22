عرض اسعار السيارات الصينى فى السوق المصري

Advertisements

شهدت أسواق السيارات المصرية رواج كبير في بيع السيارات الصينية بعد قرارا تعويم الجنيه المصري والارتفاع الجنوبي الذي شهده سوق السيارات العالمية، وخصوصا في جمهورية مصر العربية حيث أن مصر لا تقوم بتصنيع السيارات بل يتم استيرادها في الخارج وقليل منهم يتم استيراد أيضا قطع غياره ويتم تجميع في مصر فقط.

وتابع موقع مصر 365 أسعار السيارات الصينية في سوق السيارات المصري الذي شهد رواج كبير بسبب رخص ثمنها النسبي بالنسبة إلى السيارات المصنعة في البلاد الأخرى حيث تراوح سعر السيارات الصيني في السوق المصري ما بين ثمانين إلى مائة وعشرين ألف جنيه مصري على الأكثر بالإضافة إلى وجود العديد من المميزات أيضا في السيارات الصينية بالإضافة إلى رخص أسعارها إلا أنها تعد سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، من توافر قطع غيرها في السوق المصرية.

Advertisements

ومن أشهر السيارات في مصر هي سيارات الجيلي حيث تعتبر من أول الشركات الصينية في سوق السيارات المصرية التي يعد وكيلها في مصر غبور أوتو وتقدم سيارة أكس باندينو 2016 فئة 1,5 A/T بمبلغ 103 ألف جنيه مصري، أما سيارة أكس باندينو 2016 فئة 1.5 A/T F/O بمبلغ 106 ألف جنيه مصري.

أما السياره ايمجراند 7 لعام 2016 فئة 1,5 M/T (Tintend glass) يبلغ سعرها حوالي مائة واثنين ألف جنيه مصري، أما سعر السيارة جيلي امجراند لسنة 2018 التي يبلغ قوة موتورها ألف وخمسمائة سي سي فهو مائة وستين ألف جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى أسعار السيارات بريليانس التي يعد وجودها غير كبير في جمهورية مصر العربية والتي تعتبر من أقوى السيارات المصنعة في الصيني تتمتع بكامل المواصفات والكماليات فلها موديلات عديدة مثل الرياضية أو السيدان وسجلت سيارة H330 2016 1,5 A/T H/L فكان سعرها حوالي مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، أما السيارة H330 2016 1.5 M T B/L فبلغ سعرها حوالي مائة وخمسة عشر ألف جنيه مصري، وسجلت سيارة بريليانس لعام 2017 بقوة موتور 1600 سي سي اتوماتيك فكان ثمنها مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه مصري.

أما السيارات البريليانس تصنيع عام 2018 فكان منها موديلان وهم V3 حيث بلغ قوة موتورها حوالي ألف وخمسمائة سي سي حيث بلغ سعرها ما بين مائتين وستين ألف جنيه مصري إلى مائتين وتسعين ألف جنيه مصري.

أما الموديل الأخر من سيارات بريليانس فئة V5 فكانت قوة الموتور ألف وستمائة سي سي فسجلت سعر ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه مصري.