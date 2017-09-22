سعر الدولار اليوم الجمعة.. استقرار أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار اليوم الجمعة خلال تعاملاته الصباحية داخل البنوك والسوق السوداء حالة من الاستقرار على تعاملاته مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس الخميس، وقد صرح خبراء المال أن الدولار مازال يغلب على تعاملاته السوقية والعالمية بشكل كبير متحديًا ما يجري على الساحة من متطلبات سياسية وإقتصادية، وخاصة بعد أن أعلن عدد من المسؤولين الأمريكيين عن نيتهم في رفع سعر الفائدة على السندات مما أكسبه قوي أكبر وتماسك في تعاملاته.

استقرار أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء في مستهل التعاملات الصباحية التي قد جرت خلال اليوم الجمعة، حيث ورد أن أفضل بنك الآن يمكن أن تبيع له اليوم في مصر هو بنك الاستثمار العربي حيث سجل سعر الدولار الآن فيه إلى 17.63 جنيه، بينما ورد أن أفضل بنك يمكن الآن أن تشتري منه هو بنك القاهرة حيث بلغ سعر الدولار فيه 17:70 جنيه، وبالنسبة إلى سعر الدولار بالسوق السوداء قد ورد أن العملة الخضراء قد سجلت نحو 17.70 جنيه بالنسبة إلى الشراء بينما وصل سعر البيع فيه إلى 17.79 جنيه.

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سجل سعر الدولار الآن في بنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان و المصري لتنمية الواردات والبنك الأهلي المتحد و بنك الاستثمار العربي فى عمليات الشراء نحو 17.6300 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه، بينما من جهة أخرى سجل سعر صرف الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي و البنك المصري الخليجي وبنك كريدي أجريكول والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي فى عمليات الشراء نحو 17.6100 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه، وعن بنك القاهرة وبنك الإسكندرية سجل سعر الشراء 17.6000 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه.

أما بالنسبة للتعاملات الصباح في البنك العربي الافريقي بنك مصر وبنك بلوم مصر وبنك المشرق وبنك HSBC وبنك سايب قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه وعن تعاملات البنك المركزي ورد أنه قد سجل سعر الشراء نحو 17.6174 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7174 جنيه مصري,

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