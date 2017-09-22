محافظ البنك المركزي: وصول قيمة القروض البنكية إلى 481 مليار جنيه خلال عام

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كشف البنك المركزي المصري خلال بيان رسمي له اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، عن ارتفاع قيمة القروض التي منحتها البنوك بصورة كبيرة خلال السنة المالية الماضية 2016/2017، حيث سجلت زيادة وصلت إلى 481 مليار جنيه مصري خلال هذه السنة، كما أشار التقرير إلى أنها قد سجلت في شهر يونيو للعام الميلادي الماضي 2016 قيمة وصلت إلى 937 مليار جنيه مصري، وارتفعت إلى 1.418 تريليون جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام الميلادي الجاري 2017.

وقد أكدت مصادر مصرفية لموقعنا مصر 365، أن هذه الأرقام التي قام البنك المركزي بالإعلان عنها في أحدث تقارير رسمية له، توضح أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي والذي يضم عددا من البنوك والبالغ عددها ثمانية وثلاثون بنكا، تسجل نحو 42%، مشيرا إلى أن البنك المركزي يسعى لرفع هذه النسبة لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة القادمة.

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الجدير بالذكر، أن النسبة الإجمالية لقيمة ودائع المصريين بالبنوك قد شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا، حيث سجلت قيمة قدرها ثلاثة تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي من العام الميلادي الجاري 2017 مقارنة بنسبة قدرها 2.9 تريليون جنيه كان قد تم تحقيقها في شهر مايو الماضي من العام الجاري، وفقا لأحد التقارير الرسمية التي أصدرها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

كان محافظ البنك المركزي قد أعلن في تصريحات صحفية له، عن وصول حجم المتعاملين مع البنوك والبريد إلى نسبة 32% من المواطنين والتي تعادل سبعة عشر مليون مواطن تقريبا، مشيرا إلى وجود خطة لزيادة هذه النسبة وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح أن مصر قد تمكنت من تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الفترة الأخيرة ولا سيما بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا والتي يأتي على رأسها نها تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد ساهمت بصورة كبيرة في تلقي ودائع جديدة بالبنوك والتي وصلت القيمة الخاصة بها إلى نحو 200 مليار جنيه مصري، الجدير بالذكر، أن القطاع المصرفي يعد من أهم القطاعات والذي يعتمد عليه اقتصاد الدولة.

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