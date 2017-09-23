رئيس تاون جاس يعلن خطوات تعاقد العملاء على توصيل الغاز إلكترونيا

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قامت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن”تاون جاس” التى تعمل فى مجال تركيب وتوصيل الغاز للمنازل، “إحدى شركات قطاع البترول”، بإطلاق خدمة الإنترنت أمام عملائها من السادة المواطنين وللمرة الأولى، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للتقديم إلكترونيا حتى يتم التعاقد على توصيل الغاز بشكل مباشر.

حيث صرح رئيس شركة تاون جاس، المهندس “ياسر بهنس”، العاملة بتوصيل الغاز للمنازل، أنه للمرة الأولى سوف يتم إطلاق خدمة تعاقد العملاء على الغاز الطبيعى إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت بدلا من توجه العملاء لأحد فروع الشركة.

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كما أضاف المهندس “ياسر بهنس”، في بيان خاص له، إنه تم العمل بهذه الخدمة في كلا من القاهرة الجديدة والإسماعيلية والجيزة وبورسعيد، وأكد سيادته أن محافظة الإسكندرية لم يتم العمل بهذه الخدمة بسبب كثرة وجود العقارات المخالفة.

أوضح رئيس شركة تاون جاس، عن خطوات تسجيل السادة العملاء من خلال موقع الإنترنت للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى دون التوجه الى فروع الشركة تيسيرا على السادة المواطنين، وخطوات التسجيل تتلخص فى النقاط الآتية:

1- زيارة العميل الراغب فى التعاقد على الموقع الرسمي الخاص بالشركة هنا

2- يقوم العميل بكتابة وتسجيل بيانات التعاقد من خلال بالضغط على الرابط الخاص بطلبات – التقديم. هنا

قام رئيس شركة تاون جاس، بالإشارة إلى أنه سوف يتم الاتصال السادة العملاء بعد التسجيل والتأكد من صحة البيانات وكتابتها بصورة صحيحة.

أكد المهندس “ياسر بهنس”، على أنه لا توجد عند الشركة قائمة انتظار السادة عملاء القاهرة الجديدة وإن خدمة التعاقد على توصيل الغاز سوف تبدأ من إجراءات المعاينة حتى توصيل الغاز لا تتجاوز 72 ساعة، هذا بالإضافة إلى أنه تم عمل موقع إلكتروني لاستقبال طلبات التعاقد على توصيل الغاز .

أكمل المهندس “ياسر بهنس”، من خلال بيان صادر عن الشركة أنه تم تعزيز منطقة عمليات القاهرة الجديدة بعدد من العمالة المدربة والتى تكفى لسد احتياجات عملاء القاهرة الجديدة، بخلاف تحسين أداء قسم خدمة العملاء وهذا على مستوى الشركة والتي يبلغ عددها 21 مركز خدمة عملاء، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتطوير أدائها ختى تتناسب مع خطة وزارة البترول.