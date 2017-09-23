سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. ارتفاع أسعار الذهب فى محلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم، ورد أن سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاع جديد خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية، حيث جاء أن سعر الذهب الآن قد ارتفع من جديد داخل محلات الصاغة وسوق الذهب بوجه عام فى محافظات مصر.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة وسوق المعدن الأصفر قد ورد أنها واجهة ارتفاع جديد على سعر جرام الذهب بوجه عام حيث ارتفع سعر الذهب اليوم العالمي والذي أثر بشكل فوري علي سعر الذهب في البلاد بوجه عام و ترتب عليه ارتفاع سعر الذهب فى مصر على جميع أعيرة الذهب المعروفة بعد موجة من الانخفاضات والارتفاعات التي واجهتها البلاد بوجه عام والتي كانت بشكل عالمي على سعر الأوقية.

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أسعار الذهب في مصر مستمرة فى الارتفاع حيث ورد أن أسعار الذهب الآن عيار 24 قد سجل نحو 735.87 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.74 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 674.55 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.26 دولار، وفيما يخص أسعار الذهب في مصر عيار 21 ثد سجلت نحو 643.90 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.52 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب في مصر عيار 18 قد سجلت نحو 551.91 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.31 دولار.

سجل سعر الذهب الآن عيار 14 نحو 429.26 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.35 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب عيار 12 قد سجل نحو 367.93 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.87 دولار، بينما وصل سعر الذهب اليوم عيار 9 إلى نحو 275.95 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.65 دولار أمريكي.

وفيما يخص أسعار أوقية الذهب في البلاد بلغت نحو 22,886 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,298 دولار، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب اليوم قد سجلت نحو 5,151 جنيه والذي يعادل عالميًا $292.18 دولار أمريكي، وعن اسعار كيلو الذهب في مصر ورد أنه وصل إلى 735,868 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,740 دولار.

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