سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك والسوق السوداء.. استقرار أسعار الدولار الآن

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سعر الدولار اليوم السبت في مصر يشهد استقرار كبير في تعاملات في إطار إدارة البنوك المصرية الأسبوعية واستقرار تعاملات العملة الخضراء بالسوق السوداء حيث تشهد تعاملات الدولار الأمريكي داخلها استقرار كبير على عمليات البيع والشراء.

استمرت حالة الإستقرار اليوم السبت على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء في إطار تعاملاتها الصباحية، حيث ورد أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الدولار الأمريكي داخل الحدود المصرية حتى الآن هو بنك الاستثمار العربي حيث سجل سعر الدولار الآن فيه إلى 17.63 جنيه، بينما أكد خبراء المصارف أن أفضل بنك يمكن للعملاء أن يقوموا بعمليات الشراء منه هو بنك القاهرة حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي فيه في آخر تعاملاته البنكية حوالي 17:70 جنيه.

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من جهة أخرى قد جاء أن سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم قد شهدت استقرار كبير في ظل غلق البنوك أبوابها حيث ورد أن العملة الخضراء قد سجلت نحو 17.70 جنيه بالنسبة إلى الشراء بينما ورد أن سعر البيع فيها قد وصل إلى 17.79 جنيه.

ورد أن سعر الدولار الآن في مصر يشهد استقرار كبير حيث سجلت آخر تعاملات بنكية له فى كلاً من بنك مصر إيران للتنمية وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي والبنك الأهلي المتحد والمصري لتنمية الواردات وبنك الاستثمار العربي فى عمليات الشراء نحو 17.6300 جنيه وسجل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه، بينما من جهة أخرى سجل سعر صرف الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي والبنك التجاري وبنك كريدي أجريكول و البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد الدولي فى عمليات الشراء نحو 17.6100 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه، وعن بنك القاهرة وبنك الإسكندرية سجل سعر الشراء 17.6000 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه.

أما بالنسبة للتعاملات الصباح في بنك مصر والبنك العربي الأفريقي وبنك المشرق وبنك بلوم مصر وبنك سايب وبنك HSBC قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 جنيه من جهة أخرى سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه وبالنسبة إلى البنك المركزي قد ورد أنه سعر الشراء قد وصل إلى 17.6174 جنيه بينما وصل سعر البيع نحو 17.7174 جنيه مصري.

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