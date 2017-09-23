طباعة 84 مليار جنيه خلال سنة مالية من قبل البنك المركزي

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صرح البنك المركزي المصري في بيان رسمي له عن أن حجم النقد الذي تم طبعه في جمهورية مصر العربية قد شهد ارتفاع يقدر بحوالي 453 مليار جنيه مصري، وكان ذلك الارتفاع خلال نهاية شهر يونيو من عام 2017، وفي مقابل كان حجم النقد الذي يتم طبعه يعادل 369 مليار جنيه وكان ذلك خلال نهاية شهر يونيو من عام 2016، وتعد هذه زيادة قدرها يعادل حوالي ما يقرب من 84 مليار جنيه وذلك خلال عام واحد، أى خلال السنة المالية 2016 – 2017.

وقام أحد المصادر الصحفية بالتصريح عن أن عمليات الطباعة الجديد التي تتم من أجل طباعة النقود، تكون وفقا للمعايير العالمية، حيث إن المعايير العالمية الان تعمل على مراعاة حسابات النمو الداخلة في الناتج المحلى الإجمالى، وايضا يتم حساب نسبة التضخم، وإلى جانب عمليات الطباعة تتم عملية الإحلال وعملية تجديد التالف من الفئات القديمة من البنكنوت المصرى.

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والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قام بطبع حوالي 100 مليون ورقة جديدة من فئة الجنيه المصري، وقام بطبع حوالي 100 مليون ورقة جديدة من فئة الخمسون القرش وقد تم هذا الطبع وفقا لنفس المواصفات العالمية التي يتم تداولها حاليًا، وذلك لكي تنجح هذه العملات في التداول مع العملات المعدنية الموجود حاليا في سوق الصرف المصري.

ويذكر أن دار طباعة النقد “المطبعة” الموجود في حي الهرم الواقع في محافظة الجيزة هي الجهة التي تتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بكل فئاتها، وان هذه الجهة تخضع لعدة تأمينات مكثفة.

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ومن جهة اخرى فان فئات البنكنوت المحلية الموجودة الان في مصر وخصوصا الفئات من العملات الورقية هي فئات “الربع جنيه “25 قرش” والنصف جنيه “50 قرش” وأيضا فئة الجنيه الورقية، فئة الخمسة جنيهات و فئة العشر جنيهات وفئة العشرين جنيهًا وفئة الخمسين جنيهًا فئة المائة جنيه وفئة المائتان جنيه”، ويذكر أنه يتم تحديد العناصر الأمنية اللازمة لهذه الفئات في فترات ليست بعيدة، وأن عملية الطباعة تتم عن طريق البنك المركزي المصري، بينما يتم إصدار العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية، والفئات العملة المعدنية في مصر هي، الربع جنيه “25 قرش” والنصف جنيه ” 50 قرش” والجنيه.