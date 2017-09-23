“أنربك” تنفذ عدد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من بنزين 92 و95

Advertisements

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” حيث ترأس الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق ملا، وشمل الاجتماع اعتماد نتائج أعمال واستثمارات الشركة في العام المالي 2016/ 2017.

تابع موقع 365 فعاليات اجتماع شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” حيث حضر الاجتماع كل من وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والرئيس التنفيذي لهيئة البترول عابد عز الرجال، ووكيل أول وزارة البترول محمد طاهر.

Advertisements

وأعلن المهندس طارق الملا أن قطاع البترول حريص كل الحرص على تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات ليتم تحقيق القيمة المضافة بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لجميع الموارد بهدف تلبية جميع احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية والبترولية التي تعد منتجات استراتيجية هامة بالإضافة إلى تحقيق فائض ليتم تصديره إلى الخارج لتحقيق عائد من العملة الصعبة.

أوضح المهندس طارق الملا إلى ضرورة إدراج العديد من المشروعات للعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق أعلى معدلات من العمل في إطار تحقيق التشغيل الآمن مع ضرورة مراعاة الحماية على البيئة وتحقيق الأمان الصناعي، وأضاف أن مشروع إنشاء وحدة تعمل على تحسين النافتا بالإضافة على التنشيط المستمر للعامل المساعد CCR حيث يعد هذه المشروع من أهم المشروعات التي يمكن تنفيذها في قطاع المشروعات البترولية لتحسين الوحدات الإنتاجية.

كما أوضح رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” المهندس خالد خليفة أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالي السابق 2016/ 2017 حيث أوضح إن إجمالي إنتاج شركة الإسكندرية من البنزين غالي الأوكتان سجل حوالي ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف طن أي بما يعادل 22,5 ألف طن من غاز البوتاجاز.

وأشار المهندس خالد خليفة أن شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” تقوم في الوقت الحالي على تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لسد احتياجات السوق المصري من البنزين العالي الأوكتان بالإضافة إلى البوتاجاز لوقف استيرادها من الخارج، كما أشار أن تنفيذ وحدة CCR التي ينفذ حديثا ستعمل على مضاعفة إنتاج الشركة من بنزين فئة 95 وبنزين 92 بزيادة تصل إلى ثمانمائة وخمسين ألف طن في السنة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج غاز البوتاجاز وغاز الهيدروجين باستثمارات تصل إلى 1,98 مليار جنيه مصري، وأشار أن شركة إنبي وشركة بتروجيت تقومان على تنفيذ المشروع الجديد.