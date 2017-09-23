“فيسبوك” تطرح 75 مليون سهم للبيع بقيمة 12.7 مليار دولار

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أعلنت الصحيفة البريطانية “فايننشال تايمز” عن عزم شركة فيس بوك طرح حصة منها بهدف مساعدة “مارك زوكربيرج” من السيطرة على الشركة مرة أخرى، من خلال بيع مجموعة من أسهم الجمعيات الخيرية.

رصد موقع مصر 365 تابعات هذه الحدث حيث أوضحت “صحيفة فايننشال تايمز” أن مؤسس الفيس بوك أعلن عن بيع أسهم تمتلكها شركة فيس بوك تصل قيمتها إلى خمسة وسبعين مليون سهم لتصل قيمتها حوالي 12,75 مليار دولار أمريكي.

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وأوضح مارك زوكربيرج على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن المنشور الذي تضمن عن عزمه طرح أسهم من الشركة لبيع مجموعة من اسهم الشركة تضمن مجموعة من خططه حيث قال: “نخطط لتسريع عملنا حيث سيتم بيع ما بين خمسة وثلاثين وخمسة وسبعين مليون سهم في فيس بوك خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة ليتم تمويل أنشطتنا في مجال التعليم والعلوم والحقوق”.

وأشار مارك زوكربيرج عن بيع الأسهم جملة واحدة وليس هناك خطة ليتم تجزئة عملية بيع الأسهم بعدما قام أحد المساهمين بإقامة دعوى قضائية ضد شركة “فيس بوك” يطالب فيها بعدم تجزئة عملية بيع الأسهم.

وأعلن مارك زوكربيرج أن الهدف من عدم بيع الأسهم بالتجزئة هو ضمان استمرار سيطرته على شركة “فيس بوك” خصوصا بعدما قام بالتبرع بعدد كبير من الأسهم التابعة لشركة “فيس بوك” لصالح جمعية خيرية تم تأسيسها بمشاركة زوجته.

وأشار مارك زوكربيرج أن ارتفاع قيمة أسهم شركة “فيس بوك” يتضمن له عملية تجزئته بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لشركة “فيس بوك” على مدار السنة والنصف السابقة، الأمر الذي يجعله ملتزم بالتبرع لمؤسسته الخيرية التي قامت بتأسيسها هو وزوجته بالإضافة إلى امتلاكه زمام الأمور للسيطرة على موقع “الفيس بوك” لمدة عشرين عام قادمة أو أكثر من هذه المدة.

والجدير بالذكر أن موقع فيس بوك هو من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي تديره شركة “فيس بوك” وهي شركة مساهمة فيمكن اعتبار الموقع بأنه شبكة اجتماعية، وقام مارك زوكربيرج من تأسيس الفيس بوك بالاشتراك مع داستين موسكوفيتز وكريس هيوز المتخصصات في دراسة علوم الحاسب الآلي.