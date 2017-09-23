البنك المركزي يعلن عن موعد طرح أذون خزانة جديدة بالأسواق المصرية

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ورد أن البنك المركزي المصري، قد قرر أن يتم طرح أذون خزانة جديدة داخل الأسواق المصرية، وقد جاء أن المركزي كان قد أعلن أن هذه الأذون سوف يتم طرحها نيابة عن وزارة المالية يوم الأحد المقبل، وقد بلغت قيمة هذه الأذون الجديدة طبقًا لتصريحات البنك نحو 12.7 مليار جنيه مصري، وعن السبب وراء هذا الطرح ورد أنه من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تدبير النفقات اللازمة لها.

جاء في أحدث تصريحات البنك المركزي أنه وفقا لآخر بيانات رسمية قد تم رصدها فإن قيمة الطرح الأول الذي تقرر طرحه بالأسواق قد بلغ أنه سوف يكون نحو 6 مليارات و250 مليون جنيه على أن تكون مدة هذا الطرح لأجل 91 يوما، بينما من جهة أخرى بلغ أن تبلغ قيمة الطرح الثاني المقررة سوف تكون نحو 6 مليارات و500 مليون جنيه وعن مدتها قد أعلن البنك المركزي المصري أنها سوف تكون لأجل 266 يوما.

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جدير بالذكر أنه قد تلجأ الحكومات بوجه عام كل فترة إلى الاستدانة المحلية وأنه يتم ذلك عن طريق طرح الحكومة والتي تتمثل في وزارة المالية سندات وأذون خزانة بالأسواق وينوب عنها كما هو الحال في مصر البنك المركزي.

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تعد أحد أدوات دين التي تستخدمها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة “سندات وأذون خزانة” بالإضافة إلى أنه تعد البنوك العامة للدولة أكثر المشترين من قبل المتعاملين في مثل هذه الأوراق المالية والحاصلين على تلك الأدوات بشكل دائم.

من جهة أخرى، قد تفاقمت قيمة الديون الداخلية في الآونة الأخيرة وتم ذلك بسبب الاعتماد على الاستدانة المحلية بشكل كبير والتي قد ساهم المركزي بطرح هذه الأدوات، حيث بلغ قيمة إجمالي الدين المحلي لمصر نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وهو الرقم الذي يعادل 90.9% من قيمة إجمالي الناتج المحلي التي تم تسجيلها في نهاية شهر مارس 2017 والذي يقابله حوالي تريليون ين و 573 مليار جنيه والذي يقابله حوالي 95% من قيمة إجمالي الناتج المحلي فى نهاية تعاملات شهر يونيو 2016.