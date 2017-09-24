سعر الذهب الآن في مصر.. أسعار الذهب اليوم الأحد داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، حالة من الإستقرار شهدتها السوق المصري في إطار تعاملاتها الصباحية داخل محلات المعدن الأصفر، حيث صرح أصحاب محلات الصاغة وعدد من خبراء الاقتصاد أن الذهب قد بدأت تعاملات البيع والشراء اليوم بحالة جديدة من الاستقرار مخالفًا لما ورد من متغيرات كبيرة ومتذبذبة قد طرأت عليه خلال تعاملاته في الأيام القليلة الماضية.

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد استقرار الدولار الأمريكي في تعاملاته الصباحية حيث تؤثر العملة الخضراء وتغيراتها من ارتفاع وانخفاض على اسعار الذهب سواء على الصعيد المحلي أو على المستوى العالمي، وقد ورد أن المؤشرات العالمية أقرت استقرار سعر الأوقية بوجه عام في صباح تعاملات اليوم ليسجل سعر الذهب الآن نفس الأسعار التي ختم بها تعاملاته يوم أمس.

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اسعار الذهب عيار 24 قد سجلت نحو 735.45 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.74 جنيه مصري، وعن أسعار الذهب الآن عيار 21 قد سجلت نحو 643.54 قد سجلت نحو قد سجلت نحو جنيه والذي يعادل عالميًا $36.52 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 قد سجلت نحو 674.17 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.26 جنيه.

وعن سعر الذهب عيار 14 قد سجلت نحو 429.02 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.35 جنيه، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 551.60 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.31 جنيه، وفيما يخص سعر الذهب عيار 12 قد سجلت نحو 367.73 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.87 جنيه، كما أعلن أن سعر الذهب عيار 9 قد سجلت نحو 275.80 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.65 جنيه مصري.

من جهة أخرى، ورد أن اسعار أوقية الذهب قد سجلت نحو 22,873 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,298 جنيه مصري، وبالنسبة إلى سعر جنيه الذهب في مصر قد سجلت نحو 5,148 جنيه والذي يعادل عالميًا $292.18، وعن أسعار كيلو الذهب قد سجلت نحو 735,451 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,740 جنيه.

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