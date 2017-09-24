سعر الدولار اليوم الاحد فى البنوك المصرية والسوق السوداء.. استقرار أسعار الدولار الآن

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سعر الدولار اليوم، شهدت تعاملات العملة الخضراء الصباحية حالة من الاستقرار، حيث أعلن عدد من خبراء المال عن استقرار سعر الدولار الآن داخل كافة البنوك المصرية والمصارف، كما أعلن اقتصاديون عن آخر أخبار سعر الدولار داخل السوق السوداء والذي قد شهد حالة من الاستقرار مقارنة تعاملاته يوم أمس.

أعلن خبراء المال فى الآونة الأخيرة أنه يتوقع أن يشهد سعر الدولار فى مصر انخفاض تدريجي في تعاملاته بشكل كبير والذي يعد بشرى سارة للمواطنين في كافة المناطق حيث يتوقع أن تنخفض أسعار الدولار بالبنوك المصرية الرسمية وهو الأمر الذي يترتب عليه انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بالإضافة إلى أسعار السلع الأساسية بالبلاد بشكل كبير بعد من موجة لانهائية من الارتفاعات التي امتدت خلال السنوات الأخيرة بالبلاد.

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مع عودة البنوك للعمل في بداية الأسبوع ورد أن سعر الدولار اليوم بالبنوك قد شهدت حالة من الاستقرار في إطار تعاملاتها الصباحية، حيث جاء فى تصريحات الاقتصاديين أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الدولار الآن هو بنك الاستثمار العربي والذي سجل سعر الدولار اليوم فيه نحو 17.63 جنيه، بينما من جهة أخرى قد أكد خبراء المصارف أن أفضل بنك حاليا يمكن للعملاء أن يقوموا بالشراء منه هو بنك القاهرة والذي وصل سعر الدولار الآن فيه نحو 17:70 جنيه.

ورد أن سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم قد شهد استقرارا مقارنة بختام تعاملات يوم أمس حيث ورد أن سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.65 جنيه بينما بلغ سعر البيع فيه نحو 17.75 جنيه.

كان لتصريحات الحكومة أثر بالغ على الأسعار بعد إنخفاض سعر الدولار بالبنوك حيث بدأت الأسعار في اتخاذ منحنى جديد لها، وعن سعر الدولار الآن ورد أنه فى كلاً من بنك مصر إيران للتنمية و البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي والمصري لتنمية الواردات والبنك الأهلي المتحد وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار العربي قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.6300 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه.

بينما وصل سعر الدولار فى مصر داخل مصرف أبو ظبي و كريدي أجريكول و البنك التجاري الدولي قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.6100 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه، وعن بنك القاهرة وبنك الإسكندرية قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.6000 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، بينما ورد أن البنك العربي الافريقي بنك مصر او المصرف المتحد وبنك المشرق و بنك HSBC و بنك سايب وبنك بلوم مصر قد سجل سعر الشراء نحو قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.6200 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه.

وقد أعلن البنك المركزي أنه قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.6174 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7174 جنيه مصري.

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