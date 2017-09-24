تعرف على سعر الذهب فى مصر خلال شهر سبتمبر

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قام السيد إيهاب واصف والذي يعمل في منصب نائب رئيس شعبة الذهب التابع إلى الغرفة التجارية، بالكشف عن آخر تطورات سعر الذهب في مصر خلال الشهر الجاري، حيث أكد سيادته على أن الذهب قفز مع مطلع شهر سبتمبر الجاري على الصعيد العالمي بشكل قياسي والذي صادف موسم عيد الأضحى المبارك.

أكد نائب رئيس شعبة الذهب فى تصريحاته أنه قفز سعر الذهب فى مصر وتحديدًا عيار عيار 21 إلى نحو 650 جنيها وذلك في رابع أيام العيد في الوقت الذي قد سجل فيه السعر العالمي للمعدن الأصفر نحو 1336 دولار بالنسبة إلى الأوقية الواحدة.

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وقد أضاف رئيس الشعبة أنه بالنسبة إلى خبراء الإقتصاد في مصر قد رجعوا هذه التغيرات في الأسعار بوجه عام إلى توتر الملحوظ والذي يحدث على الساحة السياسية في أكبر دول العالم والتي تتصدرها في منطقة شرق آسيا، بالإضافة إلى وجود تجارب كوريا الشمالية التي أعلنت عنها مؤخرًا والتي تخص الصاروخ الهيدروجيني، والذي قد ارتفعت بنسبة 1% من إجمالي قيمة الأونصة وترتب عليها ارتفاع أسعار الذهب على مستوى العالم بشكل كبير وصل إلى نسبة 30% وذلك مقارنة بما جاء من أسعار تخص نفس الفترة من العام الماضي.

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جدير بالذكر أنه قد ورد في هذه التصريحات أن سعر الذهب قد سجل يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري حوالي 652 جنيها وذل بالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 21، أما من جهة أخرى قد سجل السعر العالمي للأوقية نحو 1338 دولار أمريكي، وهو السعر الذي ارتفع عن أعلى نقطة عالمية قد وصل لها المعدن الأصفر خلال 9 شهور.

أوضح إيهاب واصف أنه قد حققت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا بداية من يوم 7 سبتمبر والذي وصلت فيه إلى نحو 655 جنيها في تعاملات عيار 21 بينما وصل عالميا إلى نحو 1344 جنيها، ثم بدأ المعدن الأصفر في التراجع من جديد بداية من يوم 11 سبتمبر 2017 حيث ورد أنه قد سجل نحو 650 جنيها، وما زال الذهب يتذبذب في أسعارها في مصر وعالميا كما سجل فى بداية الأسبوع الرابع من الشهر الجاري تراجعا حيث بلغ 637 جنيها بالنسبة إلى الجرام الذي يحمل عيار 21، بينما من جهة أخرى قد سجل سعر الذهب العالمى فى الأوقية الواحدة نحو 1297 دولارا.