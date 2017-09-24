خبراء يتحدثون عن أسباب تراجع القوى الشرائية في السوق المصري

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تابع موقع مصر 465 عن ارتفاع أسعار خام الحديد في السوق العالمي، وقد قمنا أيضا بمتابعة زيادة هذه الأسعار على السوق المصري، وقد صرح بعض خبراء الاقتصاد على ان زيادة اسعار الحديد وبالتالي زيادة أسعار العقارات سوف تؤثر على السوق العقاري المصري، ويذكر أن هناك أكثر من خبير اقتصادي توقع تراجع القوى الشرائية في السوق العقاري، وهناك بعض الخبراء قالوا ان السوق العقاري المصري لن يتأثر كثيرا بالأمر حيث ان ارتفاع الاسعار اصبح شيء مستعد له المواطن المصري، والاتجاه العام في الاقتصاد المصري يظهر هو ان الأسعار المرتفعة لن تنخفض.

والجدير بالذكر أن الخبير العقاري الدكتور أشرف دويدار الخبير قد أكد على أن القرارات التي قامت الحكومة المصرية باصدراها ضمن البرنامج الخاص بها من أجل الإصلاح الاقتصادي، وقد بدأت هذه القرارات مع قرار تحرير أسعار الصرف “تعويم الجنيه” وايضا قرار خفض الدعم على أنواع الطاقة، وصرح الخبير الاقتصادي أن هذه القرارات كلها تعد من القرارات المهمة والتي كان لابد على الحكومة في جمهورية مصر العربية من أن تقوم باتخاذها وذلك بالرغم من أن قرارت صعبة من الناحية الاقتصادية, ولكنها من ناحية أخرى كان لها تأثير كبير على السوق المصري والمواطنين في مصر.

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وقد اضاف الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دويدار على أن سبب تراجع القوى الشرائية في السوق المصري هو ارتفاع التكلفة الخاصة بالتنفيذ، وقد ارتفعت هذه التكلفة بسبب زيادة تكلفة الاستيراد وأيضا بسبب ارتفاع أسعار مختلف المنتجات وارتفاع أسعار المواد الخام، مما جعل الشركات في مختلف أنحاء الجمهورية تقوم برفع مختلف الأسعار بشكل أو بآخر، وقد قامت ايضا الشركات باتباع برامج شرائية تعمل على زيادة مدة السداد، حيث ان مدة السداد قد وصلت في بعض البرامج الشرائية إلى 10سنوات و12 سنة وكان ذلك من أجل جذب المواطنين، الأمر الذي يعد صعب على المطورين وظهر صعوبة هذا الدور خاصة مع غياب دور البنوك في مصر حيث انهم لم يقوموا بتوفير التمويل العقاري داخل السوق المصري، وأيضا من الأسباب هو وجود هناك تعثر لدى العملاء في سداد الأقساط.