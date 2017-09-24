“قابيل” يلتقى مع وفد الجابون لبحث استثمارات الأخشاب في مصر

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استقبل وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وفقد من دول الجابون وبالتحديد من المنطقة الاقتصادية للأخشاب برئاسة رئيس مجلس إدارة “شركة أولام للأخشاب” القائمة في دول الجابون جاجان جوبته.

وتابع موقع مصر 365 فعاليات زيارة وفد الجابون الزائر لجمهورية مصر العربية حيث ناقش الجانبان سبل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ليتم توفير احتياجات الدولة المصرية من الأخشاب بالإضافة إلى إمكانية تصنيع مشترك بين مصر والجابون.

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وحضر اللقاء سفير الدولة المصرية بالجابون أحمد بكر، ورئيس غرفة صناعة الأخشاب المصرية أحمد حلمي ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر، إلى جانب وكيلي غرفة صناعة الأخشاب كل من عبده شولح، وعبدالمنعم العراقي.

وصرح المهندس طارق قابيل أن لقاء اليوم بين الجانبين المصري ودولة الجابون تتويجا للقاءات الناجحة التي قام بها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة التي قام بها لدولة الجابون في شهر أغسطس السابق حيث أعلنت حكومة الجابون تخصيص مساحة من الغابات ليتم توفير احتياجات سوق مصر من الأخشاب، كما تم خلال اللقاء بحث سبل توريد الاخشاب من دولة الجابون إلى السوق المصرية لتغطية احتياجاته من صناعة الأثاث.

وأشار المهندس طارق قابيل أنه خلال اللقاء مع وفد الجابون استعراض سبل إنشاء مصنع ليعمل في إنتاج أخشاب MDF باستثمارات من كلا الجانبين في مصر والجابون لتعمل على توفير احتياجات السوق الصناعي المصري من هذه النوع من الخشب الذي يتم استيراده من خارج البلاد بكميات كبيرة جداَّ لتغطية احتياجات السوق المصري منه.

كما أوضح المهندس طارق قابيل إن هناك إمكانية إنشاء شركة مشتركة بين مصر والجابون تقوم على استيراد وتصدير الاخشاب حيث تقوم بتوريد الخشب إلى مصر وتصدر المنتجات المصرية الخشبية إلى سوق الجابون مرة أخرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أولام للأخشاب في دولة الجابون جاجان جوبته أن هناك إمكانيات لإقامة مشروع بين مصر والجابون يكون مشترك في مجال صناعة الأثاث للاستفادة من الجابون التي تعد محور لوجستي وصناعي للأثاث المصري في قارة أفريقيا، وأضاف الشركة تقوم في الفترة الحالية بدراسة إقامة مشروع مشترك ليتم تصنيع الأخشاب في مدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث للعمل على توفير احتياجات صناعة الأثاث في مصر من الأخشاب.