الإحصاء: إنشاء فصل بمدرسة يكلف الدولة 200 ألف جنيه

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كشف رئيس جهاز التعبئة والإحصاء “أبو بكر الجندي” خلال مجموعة من التصريحات أن عدد المواليد في البلاد بصورة يومية يتجاوز ال6 آلاف مولود، وأضاف أن تلك المواليد في حاجة إلى الصحة والسكن والتعليم، وأضاف أن الجهاز يقوم بصورة آلية برَصد أعداد المواليد و أعداد الوفيات التي تتم في البلاد بصورة يومية.

وخلال تصريحاته التي قام بها في برنامج “حضرة المواطن” وذلك من خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها مع الإعلامي “سيد على” ويتم تقديم هذا البرنامج من خلال القناة الفضائية “الحدث اليوم”، حيث أكد أنه بالرغم من تساوي الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها العديد من البلاد حول العالم، إلا أن نسب المواليد في مصر تتجاوز بكثير نسب المواليد في تلك الدول.

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وأكمل خلال التصريحات التي قام بها أن السكان في أي بلد هم على رأس الموارد الأكثر أهمية والتي يمكن لأي من الدول استثمارها بالشكل الصحيح للنهوض بالبلاد، وأضاف أنه على الرغم من ذلك إلا أن الخدمات التي يجب أن تقوم البلاد بتقديمها للمواليد التي ترتفع نسبتها يوم عن الآخر تتجاوز بكثير إمكانيات البلاد.

وأكد أن تكلفة إنشاء فصل دراسي واحد في مدرسة قد وصلت إلى 200 ألف جنيه، وذلك خصوصا بعد الارتفاعات التي مرت بها أسعار السلع و المنتجات و التي على رأسها مواد البناء، ولذلك فإن الحل الأنسب من وجهة نظره هو الاتجاه إلى تنظيم الأسرة، وعدم الإنصات إلى العديد من الشعارات التي تعارض تلك الفكرة والتي على رأسها “كل مولود بِيجي برزقه”

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها رئيس جهاز التعبئة والإحصاء والتي أكد خلالها الآثار السلبية التي تنتج عن الارتفاعات المستمرة في نسبة الكثافة السكانية التي تعاني منها البلاد، هذا بجانب عرض الحلول المناسبة للتخلص من تلك الأزمة الناتجة عن عدم مواكبة الكثافة السكانية للموارد المتوفرة في البلاد، والتي قد تتسبب خلال الفترة القادمة في العديد من المشكلات التي من الممكن أن ترتفع إلى كوارث في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد والاقتصاد.