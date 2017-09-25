سعر الذهب الآن.. ارتفاع جديد على أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن، ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين داخل محلات الصاغة وسوق الذهب، ليستمر المعدن الأصفر في موجة الارتفاعات التي قد جرت له خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد عدد من الخبراء أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع ملحوظًا بجميع محلات الذهب.

ارتفع سعر الذهب فى مصر اليوم خلال تعاملاته بمقدار جنيه واحد، وقد أكد أصحاب محلات الصاغة أن السعر العالمي لأوقية الذهب مازال لم يشهد استقرارًا حتى الآن في تعاملاته ومن المتوقع أن يشهد سعر الذهب تغيرات جديدة في الأيام القادمة مع تغير السعر العالمي للأونصة.

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تشهد أسعار الذهب بجميع المحافظات تغيرات كبيرة خلال اليوم الواحد حيث ورد أنه لا توجد ثوابت علي سعر جرام الذهب في تعاملاته اليومية سواء على حركة البيع أو حركة الشراء حيث يتغير بشكل فوري مع تغير سعره داخل البورصة العالمية للذهب ويتم هذا التغيير على جميع دول العالم في نفس الوقت.

اسعار الذهب عيار 24 فقد سجل اليوم نحو 735.45 جنيه مصري والذي يعادل عالميًا $41.74 جنيه، من جهة أخرى، وصلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم نحو 643.54 جنيه ويعادل عالميًا $36.52 جنيه، وعن أسعار الذهب عيار 18 قد سجل اليوم نحو 551.60 جنيه ويعادل عالميًا $31.31 جنيه، بينما ورد أن سعر الذهب عيار 14 قد سجل اليوم نحو 429.02 جنيه مصري والذي يعادل عالميًا $24.35 جنيه.

بينما سعر الذهب عيار 22 قد سجل اليوم نحو 674.17 جنيه مصري والذي يعادل عالميًا $38.26 جنيه، وعن سعر الذهب عيار 12 قد بلغ نحو 367.73 جنيه مصري والذي يعادل عالميًا $20.87 جنيه، وعن سعر الذهب عيار 9 قد وصل الآن نحو 275.80 جنيه ويعادل عالميًا $15.65 جنيه، وفيما يخص اسعار أوقية الذهب قد وصلت الآن نحو 22,873 جنيه ويعادل عالميًا $1,298 جنيه.

وقد أعلن أن اسعار جنيه الذهب فى مصر قد وصل الآن نحو 5,148 جنيه مصري والذي يعادل عالميًا $292.18 جنيه، بينما بلغ اسعار كيلو الذهب اليوم فى مصر نحو 735,451 جنيه ويعادل عالميًا $41,740 جنيه.

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