سعر الدولار الآن بالبنوك والسوق السوداء.. تحديث لحظى ومستمر

Advertisements

سعر الدولار الآن، تشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار على عمليات البيع والشراء داخل المصارف والبنوك الرئيسية الموجودة على الأراضي المصرية وكافة فروعها المنتشرة بجميع المحافظات، حيث أعلن خبراء المال والإقتصاد أن سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين مازال يسير على النمط ومستقر في تعاملاته وجاوره في هذا الإستقرار سعر الدولار بالسوق السوداء.

ورد أن سعر الدولار بالسوق السوداء مازال مستمر في طريقه نحو الإستقرار مقارنة بختام تعاملات التي قد جرت يوم أمس حيث بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.65 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 17.75 جنيه.

Advertisements

ورد أن سعر الدولار الآن فى ثاني يوم تعاملات البنوك أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له عملة الدولار الأمريكي الآن هو بنك الاستثمار العربي حيث سجل سعر الدولار اليوم نحو 17.63 جنيه، أما بالنسبة لأفضل بنك يمكن للعملاء أن يقوموا بالشراء منه هو بنك القاهرة حيث وصل سعر الدولار الآن نحو 17:70 جنيه.

سجل سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة وبنك الإسكندرية خلال عمليات الشراء نحو 17.6000 جنيه، بينما بلغ سعر البيع فيهم نحو 17.7000 جنيه مصري، من جهة أخرى ورد أن كلاً من بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي والبنك الأهلي المتحد قد سجل سعر البيع نحوه 17.6100 بينما سعر الشراء فيهم نحو 17.7100 جنيه.

أعلن بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الورادات وبنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي أن سعر صرف الدولار اليوم قد بلغ في الشراء نحو 17.6300 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى نحو 17.7300 جنيه.

وعن سعر الدولار اليوم أكد بنك HSBC والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد وبنك سايب وبنك المشرق وبنك مصر ومصر إيران للتنمية وبنك بلوم مصر أن سعر الشراء وصل إلى 17.6200 بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7200 جنيه، كما أعلن البنك المركزي إن سعر الشراء فيه بلغ نحو 17.6169 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع فيه نحو 17.7169 جنيه.

اقرأ ايضًا.. سعر الدولار الآن في مصر بالبنوك والسوق السوداء.. “جدول محدث لحظيًا”.