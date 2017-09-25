الجنيه المصري يواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية والعربية

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تعرضت العملة المحلية على مدار الفترة الماضية إلى انحدار في السعر الخاص بها أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار الأمريكي، وكان ذلك نتيجة القرار الذي قام محافظ البنك المركزي باتخاذه والخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري والتي وصلت أحيانا إلى عشرون جنيها، وقد أظهرت العملة المصرية تماسكا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث بدأ الجنيه المصري بجنى ثمار القرار الذي تم اتخاذه مسبقا والاستفادة من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة مؤخرا.

وقد ترتب على انخفاض الطلب على الاستيراد، ارتفاع السعر الخاص بالجنيه المصري بنسبة تبلغ 15% مقابل العملة الخضراء، هذا إلى جانب تدفقات الرأس المالي الخاص، حيث أن ضعف العملة المحلية تسبب في انخفاض سعرها بصورة كبيرة الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين الأجانب إليها.

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كانت فضائية أون لا يف، التي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية، قد قامت بعرض بيانا مفصلا للأسعار الخاصة بـ العملات مقابل الجنيه المصري، ووفقا لهذا البيان، يلاحظ أن الجنيه المصري يواصل ارتفاعه مقابل العملات العربية والأجنبية، وفيما يتعلق بأسعار العملات فقد جاءت على النحو التالي: