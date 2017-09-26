ارتفاع الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 125%

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صدر اليوم تصريح من وزير التجارة بزيادة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 125 % اي ما يعادل حوالى مليار و 204 مليون دولار حيث أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تاريخاً طويلاً من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد اضاف أن تلك العلاقة قد شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة منها وقد تم المشاركة في بعض المشاريع التنموية التي تعمل على المصالح المشتركة بين البلدين على حد سواء .

واضافة المهندس طارق قابيل في آخر تصريحاته قبل ان يتجه الى الامارات مغادر مصر وفي صحبته الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرفقة مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة ، لتوطين العلاقات السياسية والاقتصادية للبلدين والعمل على المصالح المشتركة لهما وتطوير المشاريع الكبرى واستعراض بعض الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشتركة .

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وكشف وزير التجارة والصناعة الذي شغل منصب رئيس أداء مجموعة أبراج للاستثمار في الشرق الأوسط وتركيا وآسيا سابقاً ، بعض المكاسب والتطورات التي تصب في مصلحة الدولة من تلك العلاقات وأثرها على صادرات وواردات الدولة لما تتنج عن زيادة الاستثمار ، حيث أن الزيادة قد بلغت بـ مليار و204 مليون دولار وذلك بمقارنة بالعام الماضي الذي كان يشهد زيادة 7 % أي ما يعادي بـ 685 مليون دولار .

وأضحت تلك التصريحات أن الميزانية التجارية للدولة قد حققت تطورات كبيرة من زيادات لصالح الدولة حيث بلغت تلك الزيادات لما يقرب من 478 مليون دولار وذلك لما تم مقارنة بالنقص الذي شهدته الدولة عام 2015 ، حيث بلغ ذلك العجز 157 مليون دولار ، وقد لوحظ أن صادرات العام الماضي قد غطت هذا العجز بنحو مليارين و 386 مليون دولار وذلك كان فارق بنحو 125 % من الزيادة .

ومن ناحية أخري قال وزير التجارة والصناعة أن نسبة الواردات الدولة للإمارات العام الماضي تراجعت بنحو 25 % والتي تبلغ ما يعادل 208 مليون دولار ، وذلك مقارنتها بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها الدولة عام 2015 وكانت تبلغ مليار و 218 مليون دولار وذلك كانت بنود الصادرات المصرية للإمارات جزء منها وكان من ضمن تلك الواردات الأجهزة الطبية والدواء ومستحضرات التجميل ومن وايضاً المواد البترولية والحديد والصلب .

وأكد وزير التجارة أن تلك العلاقات ستشهد تطوراً كبيرة في الاستثمار بالأسواق المشتركة وقد صرح عن تلك الاستثمارات ستكون لها أثر كبير على العائد المصري وذلك لان دولة الإمارات في الصدارة من بين قوائم الدول المنافسة بالأسواق المصرية في العالم .