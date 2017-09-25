البنك المركزي يكشف عن موعد سداد مستحقات بنك التصدير الأفريقي

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ورد أن السيد طارق عامر والذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن في أحدث تصريحاته الصحفية عن موعد سداد مستحقات بنك التصدير والاستيراد الأفريقى كما هو مقرر، مما يترتب عليه اختلاف مستوي الاقتصاد في مصر.

كشف محافظ البنك المركزي فى بيانه الصحفي أن مصر سوف تقوم بسداد مبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي إلى البنك قبل نهاية شهر ديسمبر كانون الأول، حيث أكد طارق عامر في تصريحات الصحيفة الاقتصادية بخصوص هذه المستحقات التابعة إلى البنك الإفريقي قائلاً فى تصريحاته: “رد مستحقات البنك الأفريقي من المقرر أن تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية”.

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كما كشف عامر فى بيانه بخصوص الدين الخارجي أنه قد ارتفع الدين الخارجي لمصر فى الأونة الأخيرة ووصل من 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار وذلك مع ختام شهر مارس آذار 2017 مقارنة بما كان قد وصل إليه في نفس الوقت من العام السابق والذي قد بلغ فيه نحو 53.4 مليار دولار.

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من جهة أخرى ورد أن محافظ البنك المركزي قد أضاف فى حواره أنه بالنسبة إلى قيمة المديونية على البلاد يمكن لها أن توزع بلغ 3.2 مليار دولار وتم تقسيمها في شكل قرض قصير الأجل بالإضافة إلى مبلغ ملياري دولار أمريكي كان قد حصل عليه البنك المركزي المصري عن طريق سيولة قد وصلته عبر عملية إعادة شراء قد تمت خلال الفترة الماضية لعدد من الأوراق المالية الحكومية وكان الطرف الثاني بها هو المصرف الأفريقي، وقد وقعت عقب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف مما ترتب عليه رفع قيمة العملات الأجنبية فيه.

من مميزات قرار البنك المركزي الذي اتخذه فى شهر نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف العملة الوطنية والذي خفض قيمتها النصف من زيادة الإقبال على شراء السندات وأذون الخزانة الحكومية مما ترتب عليه إنعاش التدفقات الأجنبية، كما ارتفعت قيمة احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 36.143 مليار دولار في أخر شهر بعد أن كانت قد وصلت إلى 36.036 مليار في شهر يوليو.

وأكد المركزي على أنه فى خلال الربع الأخير من هذا العام من المقرر لمصر أن تقوم بسداد مبلغ 8.134 مليار دولار أمريكي، فى إطار استمرارها لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والتي متوقع أن تساهم في إنعاش الاقتصاد.