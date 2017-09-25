“شريف إسماعيل” يبحث مع “الوزارية الاقتصادية” منظومة نقل السلع

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اجتمع اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق الاثنين رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل باللجنة الاقتصادية الوزارية حيث حضر الاجتماع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر، ووزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالإضافة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا، ووزير النقل هشام عرفات.

تابع موقع مصر 365 ما تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية حيث تم استعراض تقرير وارد عن التجارة الخارجية يشمل جميع الصادرات والواردات في جمهورية مصر العربية، وتم الإشارة إلى خطة الحكومة المصرية الهادفة إلى تقليل الاستيراد ليتم توفير العملات الأجنبية، والاعتماد على الإنتاج المصري المحلي مما يساهم في تنمية الصناعة المصرية والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.

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كما ناقشت اللجنة الاقتصادي الوزارية سبل تنمية منظومة نقل السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية داخل جمهورية مصر العربية للعمل على زيادة كفاءتها وجودتها لتسهيل عملية نقل مثل هذه السلع داخل الدولة بما يتيح استخدام وسائل متنوعة في وسائل النقل لضمان التطوير الدائم والمستمر لمنظومة نقل السلع الاستراتيجية والأساسية داخل جمهورية مصر العربية.

كما ناقش اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الخطط التنفيذية لطرح أسهم الشركات التابعة للدولة والمدرجة في البورصة المصرية بهدف توفير عائد مادي لهذه النوعية من الشركات مما يعمل على تطوير أداء الشركات والعمل على تنشيط استثمارات المختلفة إلى جانب تنشيط حركة البورصة المصرية في الفترة الحالية.

ووجه المهندس شريف إسماعيل أوامره ليتم مراجعة المقترحات المقدمة من قبل الوزارات المصرية المختلفة ليتم وضع الآليات والمقترحات التي تم خلال اجتماع اليوم.

كما قامت اللجنة الاقتصادية الوزارية ببحث العديد من المقترحات المقدمة من أجل تطوير عملية صناعة السكر المحلي ليتم توفير احتياجات السوق المصري من السكر، حيث تم مناقشة مقترح استمرار منع استيراد السكر، حيث وجه المهندس شريف إسماعيل بضرورة تشكيل لجنة وزارية تشمل كل من وزير النقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية بالإضافة إلى وزير قطاع الأعمال تناقش اللجنة الوزارية البدائل المقترحة ليتم تطوير هذه المنظومة الحالية.

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