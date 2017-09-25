تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا بعد لقاء رئيس الوزراء بالوَفد البريطاني

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تسعى الحكومة وخاصة وزارة الاستثمار خلال الفترة الحالية إلى تحسين الحالة الاقتصادية لمصر وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديد بجانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية الحالية وتوسيعها.

ويأتي هذا نتيجة الفائدة العظيمة التي تتمتع بها الاستثمارات الأجنبية والتي تَعم على البلاد والاقتصاد، حيث توفر تلك الاستثمارات مبالغ هَائلة من العملات الأجنبية والتي تساهم بشكل مباشر في رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

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هذا بجانب فرص العمل التي توفرها تلك الاستثمارات للشباب والتي تساهم بشكل أساسي في القضاء على مشكلة البطالة التي يعاني منها أغلب الشباب خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن طرق مختلفة للهجرة من بينها الطرق الغير شرعية والتي ينتج عنها خسائر بشرية هائلة.

وفي ظل تحقيق هذا، فقد قام رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل” بعقد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني اليوم ، وجاء هذا من أجل البحث في علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في مجال الاستثمارات الأجنبية، ووضع المزيد من الحلول التي تساهم في تعزيز تلك الاستثمارات و زيَادتها في البلاد.

وخلال التصريحات التي قام بها السفير البريطاني “جون كاسن” والتي جاءت خلال تواجده في القاهرة، فقد أعلن أن نهاية الشهر الجاري هو موعد زيارة مبعوث رئيس الوزراء البريطاني ” جيفري دونالدسون” إلى القاهرة، وأضاف خلال التصريحات أن الهدف الأساسي من تلك الزيارة هو التجارة مع مصر.

ومن المقرر أن تأتي تلك الزيارة مع مجموعة من ممثلي الشركات البريطانية، وأكد خلال التصريحات أن الوفد القادم سيكون على رأس الوفود التي جاءت إلى مصر من قبل وأكبرهم.

وأضاف أيضا خلال التصريحات أن ممثلي الشركات البريطانية سيَقوموا بالبحث عن كافة الطرق التي يمكن من خلالها الدخول في الاستثمارات الأجنبية والتي تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مشروع المترو.

هذا بجانب عدد من المشروعات الكبرى الأخرى التي تقيمها البلاد خلال الفترة الحالية وعلى رأسها القطاع الطبي والمستشفيات التي يتم بِنائها حاليا ومحطات توليد الطاقة التي يتم إنشَائها، هذا بجانب شركات الحراسة وقطاع الأمن.

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