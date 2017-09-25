توقيع بروتوكول استلام محافظ الإسكندرية 1008 وحدة سكنية لتَجهيزها

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قام قائد المنطقة الشمالية اللواء “على عشماوي” ومحافظ الإسكندرية الدكتور “محمد سلطان” وكذلك نائب وزير الإسكان الدكتور “أحمد درويش” اليوم بتوقيع بروتوكول ثلاثي يتم من خلاله توفير عدد من الوحدات السكنية في بشاير الخير 3 تصل إلى 1008 وحدة سكنية.

وشكل البروتوكول أيضا أن تكون الوحدات بواقع 9 بلوكات و مساحة 1745 متر من المسطحات التجارية التي تقوم على خدمة تلك الوحدات.

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كما و شَمل البروتوكول الموقع مجموعة من الشروط و التي جاءت لتشير إلى ضرورة تسليم تلك الوحدات كاملة التشطيب بها الأجهزة الكهربائية و العفش وغيرها من الأدوات الأخرى، بجانب ضرورة أن تكون الوحدات مكتملة الممرات و الوحدات التجارية المحيطة بها.

وشملت الشروط أيضا تخصيص تلك الوحدات للمواطنين ممن هم بحاجة إليها نظرا لإقامتهم في المناطق الغير آمنة الواقعة في حي غرب، هذا بجانب أن موعد تسكين تلك الوحدات سيكون مع افتتاح مشروع بشَائر الخير 3.

وخلال التصريحات التي قام بها محافظ الإسكندرية، فقد أشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة والتي تتعلق بأعمال التطوير، بحيث يتم القضاء بشكل نهائي على المناطق العشوائية وإقامة أخرى جديدة تليق بالمواطن المصري ومكانته.

ونظرا لإحتِواء حي غرب على الكثير من المناطق العشوائية والغير آمنة والتي تهدد حياة المواطنين من الساكنين فيه، فإنه يأتي ضمن المناطق العشوائية التي منحتها المحافظة أولوية التجديد وضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال التجديد الخاصة بهذا الحي.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول الذي م توقيعه اليوم يأتي ضمن صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تقوم الحكومة من خلاله بنقل المواطنين من المناطق العشوائية وتسكينهم في مناطق أخرى بالمحافظة.

بعدها تقوم المحافظة بمجموعة من أعمال التطوير في المناطق العشوائية والغير آمنة وذلك بهدف إعادة تخصيصها من جديد، حيث تقوم الدولة بعدها بتخصيص تلك المناطق لإقامة المشروعات الخدمية و التي يمكن الاستفادة منها لصالح البلاد ومنع إنشاء المناطق العشوائية من جديد وفقا للتصريحات التي قام بها المحافظ اليوم.

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