أسعار البيض تتراجع بعد ارتفاع دام ثلاثة أشهر

Advertisements

شهدت فترة الشهرين والنصف الماضيين ارتفاعات كبيرة ومستمرة في أسعار البيض خلال التعاملات في السوق، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة خصوصا مع قرب المدارس وإقبال الأهالي على شراء البيض باعتباره المكون الأساسي للأطعمة التي يصطحبها الأطفال في اليوم المدرسي.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من تلك الارتفاعات و التي استمرت لمدة شهرين ونصف، هذا بجانب التوقعات التي أعلنها الكثير من الخبراء والتي أكدوا خلالها احتمالية استمرار تلك الارتفاعات، إلا أن أسعار البيض قد شهدت تراجع خلال الفترة الحالية.

Advertisements

حيث جاءت تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، الدكتور “عبد العزيز السيد” لتشير إلى الانخفاضات التي مرت بها أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين، وكان هذا خلال التعاملات في مزارع الدواجن.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الدواجن، فقد أكد أن سعر الكرتونة للتاجر بعد الانخفاض الذي مرت به قد وصل إلى 34.5 جنيه، في حين أن الكرتونة تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيه ويكون الحد الأقصى للسعر 40 جنيه.

وأشار رئيس شعبة الدواجن التابع للغرفة التجارية خلال التصريحات، أن الارتفاعات التي مرت بها أسعار البيض خلال تعاملات الفترة الماضية قد استمرت لمدة شهرين ونصف، وكانت أسعار كرتونة البيض وقتها في المزارع تباع بسعر 39 جنيه.

وبالرغم من الارتفاعات التي تشهدها معدلات الإقبال على شراء البيض مع بداية المدارس، إلا أن زيادة قيمة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة قد ساهمت بشكل أساسي في تراجع أسعار كرتونة البيض بعد الارتفاعات التي استمرت لفترة طويلة.

بينما وصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم في السوق إلى 19.5 جنيه كحد أقصى بالنسبة للتجار، في حين أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء والتي تباع للمستهلك في السوق فإن السعر يصل إلى 24 جنيه.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الدواجن، والذي أوضح مرور أسعار البيض بانخفاض مفاجئ خلال تعاملات اليوم، هذا بالرغم من الاستمرار في ارتفاع الأسعار خلال فترة الشهرين ونصف الماضيين وأيضا ارتفاع نسبة الإقبال مع بدء المدارس.

اقرأ أيضا: