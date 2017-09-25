شركة غاز مصر تخسر 53.6 مليون جنيه خلال ال6 أشهر الأخيرة

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قامت شركة غاز مصر خلال البيان الذي وجهته إلى البورصة المصرية بالكشف عن تفاصيل الأعمال التي قامت بها في فترة الستة أشهر الماضية، وقد أضحت خلال البيان عن القيمة التي وصلت إليها القوائم المالية الخاصة بالشركة وذلك في الفترة من 1/1/2017 إلى تاريخ 30/6/2017.

الجدير بالذكر أن التقارير الخاصة بتلك الفترة والتي قدمتها الشركة إلى البورصة تشير إلى ان حجم الخسارة التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الموضحة قد وصلت إلى 53.593.281 جنيه.

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الجدير بالذكر أن نفس الخسائر التي حققتها الشركة خلال نفس الفترة والتي تقع بين 1/1/2016 وبين 30/6/2016 قد وصلت إلى 47.945.989 جنيه.

الجدير بالذكر أن الخدمات التي تقوم شركة غاز مصر بتقديمها للمواطنين على درجة كبيرة من التنوع و الاختِلاف، كما أنها تشمل عدد من المراحل التي تبدأ بدراسة فنية واقتصادية لأحوال السوق، وتشمل تلك الخدمات: مسح الأجهزة ومسح الأرض، والتي يأتي بعدها القيام بإنشاء عدد من المحطات التي تتنوع بين محطات تخفيض الضغط والرائحة والتحكم.

هذا بجانب خطوط الصلب التي يتم انشَاؤها و التي يتبعها شبكات الغاز الطبيعي التي تقوم الشركة بمدها بِداخل المدن للمواطنين، والمنظمات وعدد من التركيبات الإضافية التي تقوم الشركة بانشَائها و التي من بينها التركيبات الخارجية والداخلية وأيضا تلك التركيبات الخاصة بمَداخن السخانات وكذلك التحويلات الخاصة بالأجهزة.

جاء هذا ضمن التصريحات التي صدرت عن مجموعة من المصادر والتي أعلنت التفاصيل التي تضمها التقارير المقدمة إلى البورصة المصرية والتي تحتوي على قيمة الخسائر التي مرت بها الشركة خلال الفترة المحددة ومقارنة تلك القيمة بقيمة الخسائر التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وشملت التقارير أيضا كافة النشاطات و التعاملات التي قامت بها الشركة خلال تلك الفترة و التفاصيل التي تتعلق بأعمال الشركة وما تقوم بتقديمه للمواطنين، ومن المقرر أن نوفر لكم خلال الفترة القادمة كافة المعلومات التي تتعلق بأسباب الخسائر التي ألمت بالشركة خلال تلك الفترة والسبب وراء استمرار ارتفاع معدلات الخسائر فيها عام بعد عام.

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