خبراء الاقتصاد يتخوفون من حدوث تراجع الاقتصاد الأمريكي

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قام عدد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين بالتحذير من مخاطر تتعلق بالاقتصاد، على مرجعية الغموض فيما يخص استراتيجية تخطيط الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المتعلقة بالنمو، بالرغم من أنهم لا يشاهدون إلا إمكانية قليلة يمكن حصول انكماش وذلك على المدى القصير بحسب استطلاع رأي تم نشره.

وقد تم كشف أن الاستطلاع التفصيلي الخاص بالجمعية الوطنية خبراء الاقتصاد أن هناك تغيير قليل في التنبؤات وهذا بالمقارنة مع شهر يونيو في أمور أساسية تتمثل في النمو الاقتصادي والذي كان متوقعا بنسبة 2.2 % خلال عام 2017، و 2.4 % خلال عام 2018، وفي إطار الاستطلاع الذي كان لمجموعة من 50 خبير اقتصادي قد تبين أن نسبة 48% يقومون بالتحذير من وجود ميل الاقتصاد للتراجع، مع وجود إشارة بالتباطؤ، بينما كان نسبة 43 % أن المخاطر تتراجع وهذا مؤشر على أنه يمكن وجود تفوق على التوقعات.

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يشكل ذلك تباينا مع شهر يونيو وهذا عندما كانت العوامل المؤثرة للتحسن أكبر من عوامل التراجع للاقتصاد بنسبة 60% إلى 36%، وقام المحلل الاقتصادي عند ” إن ايه بي اي ” كين سيمونسون بالتبرير كما أنه كبير للخبراء المتواجدين بالجمعية المتعاقدين في الولايات الأمريكية المتحدة ذلك بمجموعة من العوامل.

وصرح كين سيمونسون لوكالة فرانس برس، يوجد قلق فيما يخص كوريا الشمالية، وربما أنه يبدو الاحتياطي الفيدرالي هو الأقرب إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التي يكون بها الكثير من التشدد.

وقد اعتقدوا نسبة 73% من مجموعة الخبراء الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يوجد توقعات بوجود إعفاءات ضريبية حديثة للأفراد وهذا بداية عام 2018، بعد أن وصلت التوقعات إلى 83% وذلك بشهر يونيو، ويروا نسبة 61% منهم ‘إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطط للبنية التحتية مقارنة بشهر يونيو حيث كانت النسبة 83%.

حيث أن الأرقام تعتبر أكبر من التي وردت بالاستطلاع النصف سنوي ل ” إن أيه بي إي” والذي قد صدر خلال الشهر الماضي، وقد شمل عدد كبير من الخبراء كما أنها تضمن وجود إشارة إلى قلق متزايد.

وقد أعرب سيمونسون عن وجود شكوك بنسبة كبيرة في أن تقوم العاصمة واشنطن بعدد تعديلات كبيرة فيما يخص الضرائب وهذا بنهاية عام 2018 وذلك نظرا إلى مدى تعقيد المسألة ووجود الاستقطاب السياسي الشديد داخل الكونجرس.

ويتوقع الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التعامل بسياسة الزيادة التدريجية الخاص بمعدل الفائدة، على أن يتقارب من 1.375% وذلك بنهاية عام 2017 و 2.125% وذلك بنهاية عام 2018 وبالمقارنة مع النسبة الحالية وهى 1 و 1.25 % .

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