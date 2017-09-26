شركة ” أوبو ” ترغب في إنشاء مصنع في مصر لإنتاج الهواتف

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قام رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اندي شي بالكشف عن أن الشركة لديها الرغبة في الدخول بمفاوضات ثانية فيما يختص بإنشاء مصنع لشركة أوبو في مصر، ولكنه قام بربط هذه المفاوضات والحوافز الاستثمارية التي ستقوم الحكومة بتقديمها حيث قال” أننا نرغب في القيام بإنشاء مصنع لنا في مصر، حتى لو كان للتجميع فقط وبذلك يكون قريب من المنطقة كما أنه يقوم بتوفير الكثير من الأموال للشركة والتي تتضمن الضرائب والشحن والتفريغ.

وأضاف رئيس شركة أوبو أن إمكانية إنشاء مصنع للشركة في مصر يعد من أحد الخطوات الاستثمارية الكبيرة، ولكننا لم نقوم باتخاذ خطوة إضافية بخصوص إنشاء المصنع لكن مع وجود استقرار في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة لا يوجد موانع لاتخاذ خطوة إيجابية في هذا الصدد، فلدينا الرغبة في القيام بمفاوضات مرة أخرى فيما يخص إنشاء المصنع بشرط أن تواجد حوافز استثمارية جديدة من قبل الحكومة لنا.

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وأوضح اندي شي في حواره مع مصر 365 أن من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط هو السوق المصري، وذلك بالنسبة للشركة في بداية عملها الأول في مصر وفي ظل التعويم، لذلك قامت الشركة بإنشاء مركز تسويقي لها داخل القاهرة للعمل على خدمة المنطقة بدل من أن يتم إنشاء مركز في عواصم أخرى وهذا يدل على مدى قوة السوق المصري بالمنطقة.

كما قام بكشف عن وجود زيادة في حجم المبيعات الخاصة بالشركة داخل السوق المصري بنسبة 131% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقوم بدعم استراتيجية الشركة والتي تستهدف بناء علامة تجارية ذات قوة داخل السوق المصري خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص استعدادات التي تقوم بها الشركة في دعم خدمات الجيل الرابع قام بالتأكيد على أن الشركة مستعدة لهذا الأمر منذ ثلاث سنوات، حيث أنها تعتبر الشركة الأولى تقوم بتقديم أجهزة تعمل بخاصية الجيل الرابع وذلك منذ عام 2014، كما نوه على أنه لا توجد أي مفاوضات مع المشغلين الأربعة في التوقيت الحالي للعمل على تقديم عروض مشتركة.

وحول المنافسة داخل السوق المصري في ظل تواجد عدد من العلامات التجارية الصينية، قال أن جميع الشركات الصينية تقوم جاهدة بمحاولة دخول السوق المصري بصورة كبيرة، وهذا يمثل أهمية كبيرة لنا لأن التنافس مع الشركات الأخرى يعد من الخطوات الصحيحة والتي تصب في مصلحة المستهلك في نهاية المطاف، وأضاف إلى أن الشركة حريصة على القيام بتقديم أفضل منتج ذات جودة عالية بالإضافة إلى دخول منافسين لا يقلقنا ولكنه بالعكس سيكون تنافس كبير وتحدى أمامنا للعمل على تقديم الأفضل دائما.

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