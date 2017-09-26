سعر الذهب الآن.. ارتفاع جديد على أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن، مع بدء تعاملات سوق الذهب في مصر صرح خبراء الذهب أنه قد شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع جديد مقارنة بما سجله من أسعار يوم أمس الإثنين، حيث شهد جرام الذهب على الصعيد المحلي ارتفاع جديد يتناسب مع ارتفاعه العالمي الذي قد ورد في مستهل تعاملاتها الصباحية وأثر عليه وعلى أسعار الذهب العالمية اليوم.

خرجت بعض تصريحات أصحاب محلات الذهب في السوق المصرية مشيرة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الذهب اليوم بمقدار 3 جنيه إلا أنه لم يكن الإرتفاع الأول للمعدن الأصفر ولن يكون الأخير ايضًا، حيث يتوقع المختصين بالذهب أن تشهد أسعار الذهب مزيد من الارتفاعات والانخفاضات في هذه الفترة نتيجة للتوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدول العالمية العظمى والأحداث والكوارث الطبيعية التي قد وقعت مؤخرًا.

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سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى تعاملات البيع والشراء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت نحو 745.11 جنيه والذي يعادل عالميًا $42.22 دولار ، بينما ورد أن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجلت نحو 683.02 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.70 دولار ، بينما ورد أن أسعار الذهب في السوق المحلي عيار 21 قد سجلت نحو 651.99 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.94 دولار.

وعن أسعار الذهب عيار 18 ورد أنه قد وصل إلى نحو 558.84 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.66 دولار ، وفيما يخص سعر الذهب الآن عيار 14 قد وصل إلى 434.65 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.63 دولار، بينما ورد أن سعر الذهب في مصر عيار 12 قد وصل إلى 372.56 جنيه والذي يعادل $21.11 دولار، وعن سعر الذهب اليوم عيار 9 قد سجل نحو 279.42 جنيه $15.83 دولار.

جدير بالذكر أن أسعار أوقية الذهب فى مصر قد وصل إلى 23,173 جنيه والذي يعادل نحو $1,313 دولار، وعن أسعار جنيه الذهب قد بلغت نحو 5,216 جنيه $295.52 دولار، بينما ورد أن أسعار كيلو الذهب في الأسواق وصلت إلى 745,112 جنيه والذي يعادل $42,215 دولار أمريكي.

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