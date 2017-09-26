سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26/9/2017.. استقرار أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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استقرار سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26/9/2017 حالة من الإستقرار الهادئ مقارنة بأسعار الدولار الأمريكي التي وردت يوم أمس، حيث استقرت أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء في مستهل التعاملات الصباحية اليوم.

جدير بالذكر أن وسط هدوء تعاملات العملة الخضراء ورد أن سعر الدولار بالسوق السوداء يسير على نفس النهج حيث استقرت أسعار الدولار بالسوق السوداء مقارنة بختام تعاملاتها التي قد جرت يوم أمس وعلى هذا قد بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء نحو 17.65 جنيه سعر للشراء بينما بلغ سعر البيع فيها نحو 17.75 جنيه.

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صرح الخبراء الماليين أنه بالنسبة إلى تعاملات البيع والشراء قد استطاع سعر الدولار فى مصر أن يسجل فيه أفضل بنك يمكن أن تبيع له هو بنك الاستثمار العربي والذي سجل سعر الدولار الآن فيه نحو 17.63 جنيه، أما عن أفضل بنك يمكن أن يقوموا بالشراء منه هو بنك القاهرة والذي سجل نحو 17:70 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم داخل مصر إيران للتنمية وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي وبنك بلوم مصر وبنك كريدي أجريكول و المصرف المتحد و بنك المشرق و بنك HSBC وبنك سايب فى تعاملات سعر الشراء نحو 17.6200 جنيه بينما سجل سعر البيع فيهم نحو 17.7200 جنيه مصري، بينما ورد أن سعر الدولار الآن في كلاً من البنك الأهلي المتحد ومصرف أبو ظبي والبنك التجاري الدولي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6100 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7100 جنيه، وعن البنك المصري الخليجي بنك الاستثمار العربي وبنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الواردات والبنك الأهلي سجل سعر الشراء نحو 17.6300 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7300 جنيه.

من جهة أخرى سجل سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة وبنك الإسكندرية سجل سعر الشراء نحو 17.6000 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار الآن في البنك المركزي بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.6169 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7169 جنيه مصري.

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