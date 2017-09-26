توقعات أسعار الدولار خلال الفترات المقبلة.. هل الدولار سيواصل النزول أم أنه نزول مؤقت ؟

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صدر قرار من بعض محللون الاقتصاد أن أسعار الدولار ستواصل في الانخفاض نظراً لما تمر به البلاد من تطورات ملحوظة من مصادر العملة الأساسية من الناحية السياحية وايضاً الاستثمار الأجنبي وتحويلات المواطنين من الخارج .

وبينما رأى آخرون أن نزول الدولار أمر طبيعي في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي ولكن سيكون ذلك الهبوط تدريجي ومن ناحية أخرى رأى بعض الخبراء أن تلك النزول ما هو إلا نزول وهمي من أجل تخفيف الحمل على المواطنين بعد رفع أسعار السلع والوقود .

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وأضاف أحد خبراء الاقتصاد فخري الفقي عن بعض الأجوبة التي تشغل الكثير من الناس عن ، هل سينهار الدولار في الفترات المقبلة أم أنه فتره وهمية من الصعود؟، وإذا كان معي دولار هل من الأفضل الاحتفاظ به أم يتم بيعه؟! .

في حالة انهيار الدولار للصعود دفعة ستحدث إذا تم مطالبة دول الخليج وليبيا وتركيا بمستحقاتهم وبعض القروض من السندات الدولية في منتصف السنة المقبلة 2018 ، أما صعود الدولار تدريجي يحدث إذا صدر قرار من البنك المركزي بالاحتفاظ بـ حصيلة النقد الأجنبي وعدم استثمار جزء منها لمساعد الجنيه بالتعافي .

وفي حالة نزول الدولار اذا تم تأجيل بعض قروض دول الخليج ودفع القروض المستحقة للصين 2.7 مليار دولار ، وايضاً زيادة الاهتمام بالسياحة وتطويرها والاستثمار الأجنبي وعدم حدوث انفلات أمنية واي مشكلة تؤدي الى انسحاب أموال المستثمرين إلى الأموال الساخنة السندات والأذون وغيرها لكى تتمكن الدولة من سداد مستحقاتها حيث تقدر بـ11 مليار دولار .

أما أسعار الصرف في الأيام المتداولة أمام الجنيه المصري بالبنوك الحكومية والخاصة فيحدث تغيرات طفيفة في الهبوط والنزول وثبات نسبي بعد الهبوط الكبير في الشهرين الماضيين .

وأضافت رضوى السويفي المحللة الاقتصادية ببنك الاستثمار فاروس والتي تعتبر رئيسة قسم البحوث أن أسعار الدولار ستتراجع الى ما يقرب بـ 16.50 في نهاية العام الحالي وذلك مع زيادة تدفقات القطاع السياحي والتقليل من الاستيراد الى أكبر حد ممكن انحسار الطلب على العملة .

ومن ناحية أخرى أضاف المحلل الاقتصادي هاني فرحات بعد اتجاه استثمار اموال الأجانب في سندات الخزانة والأذون من المتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار الدولار خلال بداية العام الجديد .

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